Олег Дерипаска открыл в Красноярске и Дивногорске центры единоборств «Сокол»

Posted 5 марта, 10:48
Published 5 марта, 10:48
Modified 5 марта, 11:29
Updated 5 марта, 11:29
В «Соколе» у юных спортсменов бесплатная спортивная инфраструктура высокого уровня. Тут преподают карате, дзюдо, самбо, вольную и греко-римскую борьбу, бокс, кикбоксинг и другие виды единоборств. Это позволяет детям развиваться и добиваться успехов в спорте, не уезжая из родных городов. Красноярский «Сокол» появился в самом удаленном микрорайоне — в Солнечном.
«Для нашего микрорайона это одно из лучших спортивных сооружений, что здесь есть. У меня два ребенка, два парня, оба сюда ходят. Старший на тайский бокс, а младший на борьбу, уже в другом зале. Даже не выразить словами, как это здорово. Давно ждали открытия, у детей горят глаза», — делится впечатлениями житель Солнечного Артём Забражин.
Основная задача центров — воспитание сильных, самостоятельных и уверенных в себе людей. Занятия единоборствами формируют не только физические, но и интеллектуальные навыки, учат ответственности и уважению к противнику.
«Я занимаюсь с детьми от 8 до 11 лет — это группы начальной подготовки, — рассказывает тренер центра спортивных единоборств, мастер спорта по дзюдо Илья Трофимов. — В основном, мы начинаем работу с обучения падению. Стараемся сделать все в игровой форме, чтобы дети не потеряли интерес. Вид спорта жесткий, здесь присутствует падение. В дальнейшем, как только дети этому обучаются, они приступают к отработке техники».
Соревновательная система готовит детей к достижению своих целей и помогает понять, что успех зависит от их усилий. Один центр принимает до 400 человек в сутки.
«Это хорошо, что в зале больше людей, чем ковра хватает. Значит, мы на правильном пути, будем помогать им заниматься. Философия восточных единоборств основана на постоянном преодолении себя, на развитии целеустремленности. Этот спорт даёт человеку возможность изменить себя, стать сильнее», — сказал на открытии центров «Сокол» Олег Дерипаска.
Как говорят руководители «Сокола», воспитанники стремятся к гармонии духа и тела.
«Мой папа — мастер спорта, он и рассказал мне про секцию дзюдо. Мой самый любимый прием — бросок через бедро. Часто я с папой занимаюсь дома, пытаемся бороться друг с другом, — рассказывает воспитанница „Сокола“ Элеонора Синеносова. — Меня радует, что девочки не боятся меня в школе, а мальчики уважают. Благодаря занятиям я становлюсь более сильной и могу за себя постоять».
Профессиональные тренеры не только отвечают за спортивную подготовку, но и выполняют функцию наставников, поддерживая детей в преодолении трудностей и учат командной работе. Спортивные центры «Сокол» образуют единое сообщество, где участники обмениваются опытом и участвуют в соревнованиях на разных уровнях.
«В спорте, который мы преподаем, есть кодекс чести, который включает в себя такие понятия как смелость, вежливость, искренность, уважение к окружающим, верность дружбе — всё это мы прививаем нашим детям, — говорит тренер по дзюдо Алексей Майоров. — Если наши воспитанники не достигнут высот в спорте, они всё равно добьются успеха — не на татами, так в работе, учёбе, науке или бизнесе».
Как утверждают тренеры, в центрах гарантируется индивидуальный подход к каждому ребёнку и дружная атмосфера как в залах, так и после занятий.
Спортивные центры «Сокол» представляют собой двухэтажные здания общей площадью 1500 квадратных метров. В них есть два больших зала для тренировок и соревнований, раздевалки, тренерские комнаты, зоны отдыха и медицинский пункт.
Комплекс оснащен современным спортивным оборудованием. На территории возле зданий также планируются игровые площадки для командных видов спорта.
Всего в планах открытие более 40 центров «Сокол» по всей стране — это делает проект одним из крупнейших в области развития детского спорта в России.