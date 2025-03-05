Олег Дерипаска открыл в Красноярске и Дивногорске центры единоборств «Сокол»

В «Соколе» у юных спортсменов бесплатная спортивная инфраструктура высокого уровня. Тут преподают карате, дзюдо, самбо, вольную и греко-римскую борьбу, бокс, кикбоксинг и другие виды единоборств. Это позволяет детям развиваться и добиваться успехов в спорте, не уезжая из родных городов. Красноярский «Сокол» появился в самом удаленном микрорайоне — в Солнечном.