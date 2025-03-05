Почти половина участников «Цифрового марафона» Сбера кодят на Python

«Цифровой марафон» поможет вам оценить и развить свои навыки в области информационных технологий, алгоритмического мышления, обработки данных и искусственного интеллекта. Вы сможете изучить один из популярных языков программирования на выбор: Python, Java, JavaScript, Go, С# и другие. Конкурс состоит из четырех этапов: образовательного, онлайн-тестирования, цифрового диктанта и финального тура. Лучшие «Исследователи» и «Эксперты» смогут принять участие в финальном туре. Победители будут определены по сумме баллов, набранных на всех четырех этапах. Общий призовой фонд конкурса составляет более 3 миллионов рублей.