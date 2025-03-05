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Posted 5 марта, 07:26

Published 5 марта, 07:26

Modified 5 марта, 07:28

Updated 5 марта, 07:28

Почти половина участников «Цифрового марафона» Сбера кодят на Python

Почти половина участников «Цифрового марафона» Сбера кодят на Python

5 марта 2025, 07:26
Фото: prmira.ru.
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Python стал самым популярным языком программирования среди участников всероссийского конкурса «Цифровой марафон», организованного Сбером, «Школой 21» и Нетологией.

Этот язык выбрали почти 50% участников конкурса, что делает его самым востребованным среди тех, кто хочет проверить и повысить свои знания в области ИТ. На втором месте по популярности — Java, а замыкает тройку лидеров современный язык программирования C#.

«Цифровой марафон» — это возможность для всех желающих старше 18 лет, вне зависимости от их опыта в сфере цифровых технологий, проверить свои знания в программировании и получить новые. Конкурс охватывает всю страну: от Москвы и Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода, Казани и Новосибирска. Есть участники и из более отдаленных регионов, таких как Якутия, Камчатский край, Чукотский автономный округ и Республика Тыва.

Конкурс «Цифровой марафон» предлагает три категории для участников с разным уровнем подготовки: «Новичок» (для начинающих), «Исследователь» (для участников с начальными знаниями) и «Эксперт» (для профессионалов). На данный момент большинство зарегистрированных относятся к категории «Новичок», за ними следуют «Исследователи», а затем — «Эксперты».

«Цифровой марафон» поможет вам оценить и развить свои навыки в области информационных технологий, алгоритмического мышления, обработки данных и искусственного интеллекта. Вы сможете изучить один из популярных языков программирования на выбор: Python, Java, JavaScript, Go, С# и другие. Конкурс состоит из четырех этапов: образовательного, онлайн-тестирования, цифрового диктанта и финального тура. Лучшие «Исследователи» и «Эксперты» смогут принять участие в финальном туре. Победители будут определены по сумме баллов, набранных на всех четырех этапах. Общий призовой фонд конкурса составляет более 3 миллионов рублей.

Регистрация в «Цифровом марафоне» открыта для всех желающих по этой ссылке.

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