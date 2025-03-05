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Posted 5 марта, 01:27

Published 5 марта, 01:27

Modified 5 марта, 01:29

Updated 5 марта, 01:29

Пожилых супругов в Минусинске нашли заколотыми в квартире

Пожилых супругов в Минусинске нашли заколотыми в квартире

5 марта 2025, 01:27
Фото: СК Красноярского края.
В Минусинске в квартире дома на улице Тимирязева обнаружили заколотые тела 66-летнего мужчины и его 66-летней супруги.

Как сообщили в СК, тела нашли 4 марта. Сын не смог дозвониться до родителей и попросил знакомых сходить к ним. Они и обнаружили, что дверь была открыта, а в квартире лежали тела с ножевыми ранениями.

Следователи полагают, что убийство совершили из корыстных побуждений — неизвестные могли похитить из квартиры имущество.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц из корыстных побуждений (п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подозреваемые устанавливаются.

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#Владислав Савончик#Убийство#Минусинск#СК#Уголовное дело
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