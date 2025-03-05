Пожилых супругов в Минусинске нашли заколотыми в квартире

Posted 5 марта, 01:27
Published 5 марта, 01:27
Modified 5 марта, 01:29
Updated 5 марта, 01:29
Как сообщили в СК, тела нашли 4 марта. Сын не смог дозвониться до родителей и попросил знакомых сходить к ним. Они и обнаружили, что дверь была открыта, а в квартире лежали тела с ножевыми ранениями.
Следователи полагают, что убийство совершили из корыстных побуждений — неизвестные могли похитить из квартиры имущество.
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц из корыстных побуждений (п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подозреваемые устанавливаются.