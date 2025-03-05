Премию «Оскар» посмотрели в два раза больше красноярцев, чем год назад

Любопытно, что многие пользователи, по всей видимости, предпочли сделать перерыв на сон в ходе церемонии. Пик зрительского внимания на проходившей в Rutube трансляции «Оскара» пришелся на самое начало церемонии (3:00-3:30 по московскому времени). Затем часть зрителей отключилась от трансляции. А ближе к концу мероприятия (6:40-6:45) снова был зафиксирован всплеск интереса к просмотру главного кинособытия года.