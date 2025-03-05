СГК подключила к теплу более 120 новых объектов в Красноярске за год

Posted 5 марта, 09:38
Published 5 марта, 09:38
Modified 5 марта, 09:40
Updated 5 марта, 09:40
В перечне социальных объектов — долгожданная школа в микрорайоне Солнечный, рассчитанная на 1100 учеников. Это одно из крупнейших общеобразовательных учреждений в городе с техническим профилем. Также свои двери в 2024 году распахнула новая школа №161 в Советском районе, расположенная в микрорайоне Метростроитель.
Обновление коснулось и школы №21 на проспекте Свободный. Здание, построенное еще в 1957 году, долгое время находилось в аварийном состоянии, поэтому ремонт потребовался не только несущим конструкциям, но и различным коммуникациям. Для внутренней системы отопления был разработан проект, который согласовали специалисты СГК. Внешний трубопровод тоже заменили, что повысило надежность теплоснабжения здания.
Подключение новых объектов стало возможным благодаря масштабному развитию и обновлению системы теплоснабжения Красноярска. Ежегодно СГК обновляет порядка 50 километров тепловых сетей: заменяет старые трубы, расширяет диаметр трубопроводов и строит новые магистрали. С 2020 года уже реконструировано около 260 км теплосетей. Общий объем инвестиций в проект составляет 18 млрд рублей.
В текущем году Компания планирует обновить в Красноярске 54 км трубопроводов. Кроме того, в планах энергетиков подключить к теплоснабжению 113 новых объектов в городе.