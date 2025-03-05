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Posted 5 марта, 09:38

Published 5 марта, 09:38

Modified 5 марта, 09:40

Updated 5 марта, 09:40

СГК подключила к теплу более 120 новых объектов в Красноярске за год

СГК подключила к теплу более 120 новых объектов в Красноярске за год

5 марта 2025, 09:38
Фото: prmira.ru.
«Сибирская генерирующая компания» подключила к теплу 124 новых объекта в Красноярске в 2024 году. Тепло от красноярских ТЭЦ стали получать 68 жилых домов, 8 социальных учреждений, производственные и коммерческие строения. Общая тепловая нагрузка новых потребителей составила 78,5 Гкал/час.

В перечне социальных объектов — долгожданная школа в микрорайоне Солнечный, рассчитанная на 1100 учеников. Это одно из крупнейших общеобразовательных учреждений в городе с техническим профилем. Также свои двери в 2024 году распахнула новая школа №161 в Советском районе, расположенная в микрорайоне Метростроитель.

Обновление коснулось и школы №21 на проспекте Свободный. Здание, построенное еще в 1957 году, долгое время находилось в аварийном состоянии, поэтому ремонт потребовался не только несущим конструкциям, но и различным коммуникациям. Для внутренней системы отопления был разработан проект, который согласовали специалисты СГК. Внешний трубопровод тоже заменили, что повысило надежность теплоснабжения здания.

Подключение новых объектов стало возможным благодаря масштабному развитию и обновлению системы теплоснабжения Красноярска. Ежегодно СГК обновляет порядка 50 километров тепловых сетей: заменяет старые трубы, расширяет диаметр трубопроводов и строит новые магистрали. С 2020 года уже реконструировано около 260 км теплосетей. Общий объем инвестиций в проект составляет 18 млрд рублей.

В текущем году Компания планирует обновить в Красноярске 54 км трубопроводов. Кроме того, в планах энергетиков подключить к теплоснабжению 113 новых объектов в городе.

#Владислав Савончик
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