СГК подключила к теплу более 120 новых объектов в Красноярске за год

Обновление коснулось и школы №21 на проспекте Свободный. Здание, построенное еще в 1957 году, долгое время находилось в аварийном состоянии, поэтому ремонт потребовался не только несущим конструкциям, но и различным коммуникациям. Для внутренней системы отопления был разработан проект, который согласовали специалисты СГК. Внешний трубопровод тоже заменили, что повысило надежность теплоснабжения здания.