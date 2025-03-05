Сколько стоят тюльпаны к 8 Марта в Красноярске? Изучили ассортимент цветочных

Posted 5 марта, 10:33
Published 5 марта, 10:33
Modified 5 марта, 10:35
Updated 5 марта, 10:35
Как рассказали «ПМ» в магазине «Крона», один классический тюльпан стоит 180 рублей, пионовидный — 200 рублей. В прошлом году в магазине были только обычные тюльпаны — они стоили 140 рублей.
На сайте можно найти уже собранные букеты. Стоимость начинается от 1665 рублей за композицию из семи цветков до 5795 рублей за букет из 13 тюльпанов и восьми ирисов.
Один тюльпан из теплиц Управления зеленого строительства обойдется в 150 рублей. По такой стоимости их продают при покупке до 500 штук.
В цветочной мастерской Wisteria и в магазине Loft тюльпан стоит 200 рублей, в прошлом году они стоили 130 и 150 рублей соответственно.
Пока самый дешевый вариант — купить цветы в обычном магазине, куда привезли цветы именно к 8 Марта. Так, в магазинах «Красный Яр» есть тюльпаны по 79,9 рубля — в прошлом году они стоили 39,9 рубля.
В магазинах «Командор» есть классический тюльпан за 90 рублей и премиум за 130 рублей. В прошлом году они стоили 49,9 рубля и 99,9 рубля соответственно.
Советы по выбору тюльпанов дали в краевом Роспотребнадзоре. лучше покупать тюльпаны с полураскрытыми бутонами, а лепестки должны быть эластичными — если их осторожно отогнуть, они легко возвращаются в исходное положение и принимают прежнюю форму.
«Убедитесь, что стебель не пересушенный, а листья зеленые, без желтизны», — советуют в ведомстве.
После покупки не оставляйте цветы без воды надолго и выбирайте вазу пошире. Перед тем, как поставить цветы в воду, подрежьте стебли.
Ежедневно меняйте воду на свежую и протирайте вазу изнутри для предотвращения размножения бактерий.