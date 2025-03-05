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Posted 5 марта, 10:33

Published 5 марта, 10:33

Modified 5 марта, 10:35

Updated 5 марта, 10:35

Сколько стоят тюльпаны к 8 Марта в Красноярске? Изучили ассортимент цветочных

Сколько стоят тюльпаны к 8 Марта в Красноярске? Изучили ассортимент цветочных

5 марта 2025, 10:33
Фото: cvetloft.ru.
В преддверии 8 Марта «Проспект Мира» изучил ассортимент цветочных магазинов города. Рассказываем, какие цветы можно купить, за сколько и как изменились цены с прошлого года. Бонусом расскажем, как их правильно выбрать.

Цены в цветочных магазинах

Как рассказали «ПМ» в магазине «Крона», один классический тюльпан стоит 180 рублей, пионовидный — 200 рублей. В прошлом году в магазине были только обычные тюльпаны — они стоили 140 рублей.

На сайте можно найти уже собранные букеты. Стоимость начинается от 1665 рублей за композицию из семи цветков до 5795 рублей за букет из 13 тюльпанов и восьми ирисов.

Фото: krona24.ru

Один тюльпан из теплиц Управления зеленого строительства обойдется в 150 рублей. По такой стоимости их продают при покупке до 500 штук.

Фото: mpuzs.ru

В цветочной мастерской Wisteria и в магазине Loft тюльпан стоит 200 рублей, в прошлом году они стоили 130 и 150 рублей соответственно.

Фото: cvetloft.ru

Цены на цветы в супермаркетах

Пока самый дешевый вариант — купить цветы в обычном магазине, куда привезли цветы именно к 8 Марта. Так, в магазинах «Красный Яр» есть тюльпаны по 79,9 рубля — в прошлом году они стоили 39,9 рубля.

Фото: vk.com/krasyar

В магазинах «Командор» есть классический тюльпан за 90 рублей и премиум за 130 рублей. В прошлом году они стоили 49,9 рубля и 99,9 рубля соответственно.

Как правильно выбрать тюльпаны

Советы по выбору тюльпанов дали в краевом Роспотребнадзоре. лучше покупать тюльпаны с полураскрытыми бутонами, а лепестки должны быть эластичными — если их осторожно отогнуть, они легко возвращаются в исходное положение и принимают прежнюю форму.

«Убедитесь, что стебель не пересушенный, а листья зеленые, без желтизны», — советуют в ведомстве.

После покупки не оставляйте цветы без воды надолго и выбирайте вазу пошире. Перед тем, как поставить цветы в воду, подрежьте стебли.

Ежедневно меняйте воду на свежую и протирайте вазу изнутри для предотвращения размножения бактерий.

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