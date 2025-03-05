Стаи бездомных собак нападают на маралов и косуль на Торгашинском хребте

Posted 5 марта, 10:13
Published 5 марта, 10:13
Modified 5 марта, 10:15
Updated 5 марта, 10:15
В чат-бот «Проспекта Мира» прислали видео. На кадрах видно, как стая из десяти псов гонится за четырьмя копытными.
Мы обратились за комментарием в нацпарк «Красноярске Столбы». Нам сообщили, что собаки представляют угрозу посетителям и обитателям.
«Для копытных нацпарка они особенно опасны в зимний и весенний период, когда глубокий снег затрудняет передвижение диких животных. Особенно тяжело приходится небольшим видам — косуле и кабарге, копытным первого года жизни и беременным самкам».
В 2024 году на территории нацпарка и охранной зоны, то есть в городской черте, зафиксировано 34 жертв копытных (20 особей марала и 14 особей косули) от нападения одичавших собак.
По экспертной оценки сотрудников научного отдела нацпарка, на «Столбах» насчитывается порядка 10-12 стай общей численностью 70-80 бесхозных псов, что подтверждается данными фоторегистраторов, установленных на особо охраняемой природной территории.