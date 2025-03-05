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Posted 5 марта, 10:13

Published 5 марта, 10:13

Modified 5 марта, 10:15

Updated 5 марта, 10:15

Стаи бездомных собак нападают на маралов и косуль на Торгашинском хребте

Стаи бездомных собак нападают на маралов и косуль на Торгашинском хребте

5 марта 2025, 10:13
Фото: Читатель prmira.ru.
В Красноярске на Торгашинском хребте и «Столбах» не могут решить проблему с бездомными собаками, которые нападают на копытных.

В чат-бот «Проспекта Мира» прислали видео. На кадрах видно, как стая из десяти псов гонится за четырьмя копытными.

Видео: Читатель prmira.ru.

Мы обратились за комментарием в нацпарк «Красноярске Столбы». Нам сообщили, что собаки представляют угрозу посетителям и обитателям.

«Для копытных нацпарка они особенно опасны в зимний и весенний период, когда глубокий снег затрудняет передвижение диких животных. Особенно тяжело приходится небольшим видам — косуле и кабарге, копытным первого года жизни и беременным самкам».

В 2024 году на территории нацпарка и охранной зоны, то есть в городской черте, зафиксировано 34 жертв копытных (20 особей марала и 14 особей косули) от нападения одичавших собак.

По экспертной оценки сотрудников научного отдела нацпарка, на «Столбах» насчитывается порядка 10-12 стай общей численностью 70-80 бесхозных псов, что подтверждается данными фоторегистраторов, установленных на особо охраняемой природной территории.

  • Ранее стало известно, что в нацпарке выросла численность волков. Пять лет назад там была одна-две особи, теперь больше двух семей.
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#Владислав Савончик#Видео#Природа#Экология#Красноярск#Столбы#Нацпарк#Торгашинский хребет#Бездомные собаки
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