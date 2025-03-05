Стало известно, сколько зарабатывают бухгалтеры в Красноярске

Posted 5 марта, 05:58
Published 5 марта, 05:58
Modified 5 марта, 06:06
Updated 5 марта, 06:06
Зарплатный максимум бухгалтера в Красноярске составляет 105 тысяч рублей. Результатами исследования с «ПМ» поделились аналитики сервиса SuperJob.
В Красноярске от 40 до 50 тысяч рублей обещают бухгалтеру со средним или неполным высшим образованием, опытом работы от полугода и знанием Excel, «1С: ЗУП» и трудового и налогового законодательства в сфере оплаты труда.
На зарплату от 50 до 55 тысяч рублей может рассчитывать бухгалтер с опытом работы с суммированным учетом рабочего времени и опытом работы в целом от года.
От 55 до 80 тысяч рублей может получать бухгалтер с высшим экономическим образованием, знанием систем сдачи электронной отчетности, умением составлять налоговые отчетности и с опытом от двух лет в компаниях с персоналом от 200 человек.
Бухгалтер, который еще имеет успешный опыт прохождения проверок, опыт работы от трех лет и в компании с численностью персонала от 1000 человек и опыт ведения нескольких участков бухгалтерского учета может рассчитывать на зарплату от 80 до 105 тысяч рублей.