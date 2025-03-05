Стало известно, сколько зарабатывают бухгалтеры в Красноярске

Бухгалтер, который еще имеет успешный опыт прохождения проверок, опыт работы от трех лет и в компании с численностью персонала от 1000 человек и опыт ведения нескольких участков бухгалтерского учета может рассчитывать на зарплату от 80 до 105 тысяч рублей.