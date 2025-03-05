Творческая резиденция musicAeterna пройдет в Красноярске

Posted 5 марта, 07:33
Published 5 марта, 07:33
Modified 5 марта, 07:35
Updated 5 марта, 07:35
Красноярск — первый город в юбилейном туре одного из самых востребованных российских коллективов — оркестра и хора musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.
«Концерты Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna — всегда большое событие в культурной жизни нашего края, явление как для искушённых ценителей, так и для обычного слушателя. В этом году помимо встречи с музыкой зрителей ждёт просветительская резиденция musicAeterna, проведение которой стало возможным благодаря компании „Норникель“. Этот проект позволит красноярским слушателям и молодым артистам не просто насладиться музыкальным искусством, но и расширить свой кругозор, а также повысить профессиональный уровень», — рассказал министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.
7 марта всех желающих ждут на показ видеозаписи спектакля «Воскресение», поставленного на музыку симфонии режиссером Ромео Кастеллуччи. 8 марта пройдет открытая встреча для любителей хорового пения, в которой могут участвовать все, кто имеет базовые навыки пения и чтения нот. Также перед концертом для зрителей состоится лекция о творчестве композитора «Что я слышу? Вторая симфония Малера», которую прочтет музыковед, куратор образовательных программ musicAeterna Анна Фефелова.
Резиденция проводится при поддержке «Норникеля», с которым коллектив связывает долгое сотрудничество: совместно с компанией создана образовательная программа для молодежи, и уже дважды в Красноярске проводились творческие Лаборатории для музыкантов. В этом году проект состоится снова. Кроме того, коллектив не раз приезжал в Красноярский край с концертами и просветительской программой и выступал не только в столице региона, но и в Норильске.
«В Красноярске в последние годы мы бываем регулярно и при составлении программы опираемся на знакомство с сибирской публикой. С первого раза красноярцы с большим энтузиазмом восприняли интерактивные мероприятия, и в этот раз мы проведем один из самых востребованных наших форматов: „Распев“, где под руководством артиста хора musicAeterna Дмитрия Косова все желающие смогут на себе ощутить, что это такое — петь вместе. Показ постановки Ромео Кастеллуччи — наша дань интеллектуальным интересам красноярской публики, а лекция перед концертом предназначена для самой широкой аудитории. Мы признательны за многолетнюю поддержку компании „Норникель“, благодаря которой подобные инициативы становятся возможными в Красноярском крае и помогают молодым талантливым музыкантам и жителям региона получать новый опыт», — рассказала Анна Фефелова.
Подробнее ознакомиться с программой резиденции, а также зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте musicAeterna.