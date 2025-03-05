Творческая резиденция musicAeterna пройдет в Красноярске

Резиденция проводится при поддержке «Норникеля», с которым коллектив связывает долгое сотрудничество: совместно с компанией создана образовательная программа для молодежи, и уже дважды в Красноярске проводились творческие Лаборатории для музыкантов. В этом году проект состоится снова. Кроме того, коллектив не раз приезжал в Красноярский край с концертами и просветительской программой и выступал не только в столице региона, но и в Норильске.