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Posted 5 марта, 03:43

Published 5 марта, 03:43

Modified 5 марта, 03:45

Updated 5 марта, 03:45

Убийцу пожилой пары задержали в Красноярске. Он уехал из Минусинска на их машине

Убийцу пожилой пары задержали в Красноярске. Он уехал из Минусинска на их машине

5 марта 2025, 03:43
Фото: СК Красноярского края.
В Красноярске задержали 35-летнего подозреваемого в убийстве пожилой пары в Минусинске.

По версии следствия, минусинец, будучи пьяным, убил соседей, угнал их автомобиль и уехал на нем в Красноярск, где снял квартиру.

На видео мужчина признался, что убил пару 2-3 дня назад, и рассказал, что у него возникали конфликты с соседкой, а в день преступления он был пьян и ему «башню перекрыло».

Видео: МВД.

Тела 66-летнего мужчины и его 66-летней супруги обнаружили в их квартире 4 марта. Сын не смог дозвониться до родителей и попросил знакомых сходить к ним. Они и обнаружили, что дверь была открыта, а в квартире лежали тела с ножевыми ранениями.

#Владислав Савончик#Видео
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