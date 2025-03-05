Убийцу пожилой пары задержали в Красноярске. Он уехал из Минусинска на их машине

Posted 5 марта, 03:43
Published 5 марта, 03:43
Modified 5 марта, 03:45
Updated 5 марта, 03:45
По версии следствия, минусинец, будучи пьяным, убил соседей, угнал их автомобиль и уехал на нем в Красноярск, где снял квартиру.
На видео мужчина признался, что убил пару 2-3 дня назад, и рассказал, что у него возникали конфликты с соседкой, а в день преступления он был пьян и ему «башню перекрыло».
Тела 66-летнего мужчины и его 66-летней супруги обнаружили в их квартире 4 марта. Сын не смог дозвониться до родителей и попросил знакомых сходить к ним. Они и обнаружили, что дверь была открыта, а в квартире лежали тела с ножевыми ранениями.