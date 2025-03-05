В 2024 году Почта России провела масштабное обновление свыше 750 почтовых отделений

По словам генерального директора Почты России Михаила Волкова, модернизация почтовых отделений имеет значение не только с точки зрения обновления инфраструктуры, но и открывает новые перспективы для жителей регионов, обеспечивая доступ к высококачественным услугам, не уступающим городским. Почта России играет ключевую роль, являясь связующим звеном между людьми, обеспечивая доступ к информации и необходимым услугам. Компания осознает, что для многих жителей сельской местности почтовое отделение является каналом доступа к современным сервисам и технологиям.