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Posted 5 марта, 15:23

Published 5 марта, 15:23

Modified 5 марта, 15:23

Updated 5 марта, 15:23

В 2024 году Почта России провела масштабное обновление свыше 750 почтовых отделений

В 2024 году Почта России провела масштабное обновление свыше 750 почтовых отделений

5 марта 2025, 15:23
Фото: пресс-службы Почты России.
Почта России не прекращает реализацию проекта по обновлению почтовых отделений в сельской местности. За прошедшие три года предприятие провело реновацию свыше 3200 почтовых пунктов, находящихся в сельских и удаленных территориях.

В 2024 году в рамках данной инициативы было модернизировано более 750 отделений.

Ключевая задача проекта — планомерное обновление и совершенствование филиальной сети Почты России в селах и труднодоступных населенных пунктах к 2030 году. Деятельность ведется по двум направлениям: создание более комфортных условий труда для сотрудников и расширение спектра сервисов, доступных для сельских жителей, пишет newizv.ru.

В процессе модернизации проводятся ремонтные работы внутри помещений и на фасадах зданий, обновляются системы отопления, устанавливаются системы видеонаблюдения и противопожарной сигнализации, а также системы кондиционирования и климат-контроля. В случаях, когда старые здания находились в аварийном состоянии и не подлежали восстановлению, возводились новые строения с использованием современных материалов.

По словам генерального директора Почты России Михаила Волкова, модернизация почтовых отделений имеет значение не только с точки зрения обновления инфраструктуры, но и открывает новые перспективы для жителей регионов, обеспечивая доступ к высококачественным услугам, не уступающим городским. Почта России играет ключевую роль, являясь связующим звеном между людьми, обеспечивая доступ к информации и необходимым услугам. Компания осознает, что для многих жителей сельской местности почтовое отделение является каналом доступа к современным сервисам и технологиям.

Модернизированные почтовые отделения расширяют спектр полезных услуг для сельских жителей. В них созданы так называемые уголки здоровья, где можно бесплатно воспользоваться медицинским оборудованием, таким как тонометр и термометр. В ряде отделений установлены компьютеры, предоставляющие посетителям возможность самостоятельного доступа к важным онлайн-ресурсам, включая портал государственных услуг, веб-сайт Социального фонда РФ и сервисы для поиска работы.

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