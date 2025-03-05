В 2024 году Почта России провела масштабное обновление свыше 750 почтовых отделений

Posted 5 марта, 15:23
Published 5 марта, 15:23
Modified 5 марта, 15:23
Updated 5 марта, 15:23
В 2024 году в рамках данной инициативы было модернизировано более 750 отделений.
Ключевая задача проекта — планомерное обновление и совершенствование филиальной сети Почты России в селах и труднодоступных населенных пунктах к 2030 году. Деятельность ведется по двум направлениям: создание более комфортных условий труда для сотрудников и расширение спектра сервисов, доступных для сельских жителей, пишет newizv.ru.
В процессе модернизации проводятся ремонтные работы внутри помещений и на фасадах зданий, обновляются системы отопления, устанавливаются системы видеонаблюдения и противопожарной сигнализации, а также системы кондиционирования и климат-контроля. В случаях, когда старые здания находились в аварийном состоянии и не подлежали восстановлению, возводились новые строения с использованием современных материалов.
По словам генерального директора Почты России Михаила Волкова, модернизация почтовых отделений имеет значение не только с точки зрения обновления инфраструктуры, но и открывает новые перспективы для жителей регионов, обеспечивая доступ к высококачественным услугам, не уступающим городским. Почта России играет ключевую роль, являясь связующим звеном между людьми, обеспечивая доступ к информации и необходимым услугам. Компания осознает, что для многих жителей сельской местности почтовое отделение является каналом доступа к современным сервисам и технологиям.
Модернизированные почтовые отделения расширяют спектр полезных услуг для сельских жителей. В них созданы так называемые уголки здоровья, где можно бесплатно воспользоваться медицинским оборудованием, таким как тонометр и термометр. В ряде отделений установлены компьютеры, предоставляющие посетителям возможность самостоятельного доступа к важным онлайн-ресурсам, включая портал государственных услуг, веб-сайт Социального фонда РФ и сервисы для поиска работы.