В Красноярске отмывают «солярий», очищающий воду

В среднем за год горожане и предприятия сбрасывают в городскую канализацию более 120 миллионов кубометров хозяйственно-бытовых и промышленных стоков. «Краском» очищает 100% сточной воды, поступившей на очистные сооружения, перед тем как вернуть её в Енисей.