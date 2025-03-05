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Posted 5 марта, 06:50

Published 5 марта, 06:50

Modified 5 марта, 06:52

Updated 5 марта, 06:52

В Красноярске отмывают «солярий», очищающий воду

В Красноярске отмывают «солярий», очищающий воду

5 марта 2025, 06:50
Фото: Краском.
На правобережных очистных сооружениях Красноярска началась очистка ультрафиолетовых модулей, которые обеззараживают стоковую воду.

Как рассказали в «Краскоме», специальные датчики просигнализировали, что подошёл срок чистить защитные чехлы бактерицидных ламп.

В компании уверяют, что установка показывает высокую эффективность метода УФ-обеззараживания. Результаты анализов подтверждают, что практически все патогенные микроорганизмы и вирусы обезврежены, а стоки после трёх этапов очистки возвращаются в природу безопасной нормативно чистой водой.

«В настоящее время идёт проектирование такой же станции ультрафиолетового обеззараживания и для левобережных очистных сооружений, строительство которой запланировано в рамках масштабной реконструкции этого важного объекта городской системы водоотведения. А для очистных сооружений правого берега будем разрабатывать новый современный этап доочистки по удалению из хозяйственно-бытовых стоков соединений азота и фосфора», — рассказывал гендиректор «Краском» Олег Гончеров.
Видео: Краском.

В среднем за год горожане и предприятия сбрасывают в городскую канализацию более 120 миллионов кубометров хозяйственно-бытовых и промышленных стоков. «Краском» очищает 100% сточной воды, поступившей на очистные сооружения, перед тем как вернуть её в Енисей.

#Владислав Савончик#Видео
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