В Красноярске погиб 5-летний ребенок при пожаре в квартире

Posted 5 марта, 11:19
Published 5 марта, 11:19
Modified 5 марта, 11:46
Updated 5 марта, 11:46
Как сообщили в МЧС, сообщение о пожаре поступило в 16:59. Площадь возгорания составила 10 квадратов. С огнем боролись 15 человек, 5 единиц техники. В 17:46 возгорание ликвидировали.
На месте работает дознаватель МЧС, он устанавливает причину случившегося.
Следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено: в СК сообщили, что погибшему мальчику было 5 лет, а не 6.