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Posted 5 марта, 11:19

Published 5 марта, 11:19

Modified 5 марта, 11:46

Updated 5 марта, 11:46

В Красноярске погиб 5-летний ребенок при пожаре в квартире

В Красноярске погиб 5-летний ребенок при пожаре в квартире

5 марта 2025, 11:19
Фото: МЧС России.
В Красноярске при пожаре в квартире на улице Судостроительной погиб ребенок.

Как сообщили в МЧС, сообщение о пожаре поступило в 16:59. Площадь возгорания составила 10 квадратов. С огнем боролись 15 человек, 5 единиц техники. В 17:46 возгорание ликвидировали.

Фото: МЧС России

На месте работает дознаватель МЧС, он устанавливает причину случившегося.

Следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Обновлено: в СК сообщили, что погибшему мальчику было 5 лет, а не 6.

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#Владислав Савончик#Пожар#Огонь
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