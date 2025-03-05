Водителю, который насмерть сбил 14-летнюю школьницу в Норильске, вынесли приговор

Posted 5 марта, 11:57
Published 5 марта, 11:57
Modified 5 марта, 11:59
Updated 5 марта, 11:59
Авария произошла 3 октября около 20:20. 25-летний водитель BMW ехал по улице Маслова в сторону Диксона и сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте.
В МВД заявили, что автомобилист не заметил школьницу, так как она была в темной одежде без световозвращающих элементов. Возбуждено уголовное дело.
Недалеко от места ДТП позднее появились мягкая игрушка медведя и плакат с надписью: «Прости меня, пожалуйста». Их принесли родственники водителя BMW.
Суд приговорил водителя к 10 годам колонии общего режима.
Следствие установило, что девочка действительно была в чёрном пуховике, но в светлой шапке и с красным рюкзаком, а видимость была хорошей.
Еще суд удовлетворил гражданский иск — мужчина должен будет выплатить семье погибшей девочки6 млн рублей.