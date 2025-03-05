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Posted 5 марта, 11:57

Published 5 марта, 11:57

Modified 5 марта, 11:59

Updated 5 марта, 11:59

Водителю, который насмерть сбил 14-летнюю школьницу в Норильске, вынесли приговор

Водителю, который насмерть сбил 14-летнюю школьницу в Норильске, вынесли приговор

5 марта 2025, 11:57
Фото: МВД Красноярского края.
В Норильске осудили водителя, который насмерть сбил 14-летнюю школьницу на пешеходном переходе.

Авария произошла 3 октября около 20:20. 25-летний водитель BMW ехал по улице Маслова в сторону Диксона и сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте.

В МВД заявили, что автомобилист не заметил школьницу, так как она была в темной одежде без световозвращающих элементов. Возбуждено уголовное дело.

Недалеко от места ДТП позднее появились мягкая игрушка медведя и плакат с надписью: «Прости меня, пожалуйста». Их принесли родственники водителя BMW.

Суд приговорил водителя к 10 годам колонии общего режима.

Следствие установило, что девочка действительно была в чёрном пуховике, но в светлой шапке и с красным рюкзаком, а видимость была хорошей.

Еще суд удовлетворил гражданский иск — мужчина должен будет выплатить семье погибшей девочки6 млн рублей.

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