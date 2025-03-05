«Водка 650, салат — 990»: красноярский блогер «оторопел» от цен в караоке-баре Лепса

Posted 5 марта, 07:21
Published 5 марта, 07:21
Modified 5 марта, 07:23
Updated 5 марта, 07:23
Автор телеграм-каналов «Главный по афише» и «Главный по барам» опубликовал часть меню нового заведения:
«Ожидалось, что ценник в Leps Bar будет не низкий, но даже у меня оторопь. Это не вся барная карта, но уровень понятен. Водка от 650, водичка — 400, кола — 500 (за 250 мл). В меню кухни картоха фри за 650 рублей, а всё остальное до бесконечности. Салат с томатами и красным луком — 990, том ям — 1550», — пишет блогер.
При этом цены за вход тоже довольно высокие: места в мягкой зоне за столом предусматривают депозит около 2500 рублей за персону и дополнительно билет за вход 1000 рублей. Просто вход с местами за баром — 2000 рублей, исполнение песен — 5000 рублей.
«Сразу очевиден статус заведения и целевая аудитория. Причём в Новосибирске меню идентичное, и бар успешно работает, открывая новые филиалы. У нас тоже „Лепс бар“ пустовать не будет», — подытожил блогер.