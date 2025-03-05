«Водка 650, салат — 990»: красноярский блогер «оторопел» от цен в караоке-баре Лепса

При этом цены за вход тоже довольно высокие: места в мягкой зоне за столом предусматривают депозит около 2500 рублей за персону и дополнительно билет за вход 1000 рублей. Просто вход с местами за баром — 2000 рублей, исполнение песен — 5000 рублей.