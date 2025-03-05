За январь по ОМС было сделано 245 000 рентгенов и флюорографий с применением ИИ

Posted 5 марта, 17:03
Published 5 марта, 17:03
Modified 5 марта, 17:05
Updated 5 марта, 17:05
Параллельно в десяти субъектах было выполнено свыше 15 000 исследований компьютерной томографии органов грудной клетки с помощью ИИ.
Такую статистику представила заместитель председателя Федерального ФОМС Ольга Царева, выступившая на круглом столе «Цифровая эра медицины: умные сервисы и внедрение искусственного интеллекта» форума «Здоровое общество».
Средние нормативы затрат на проведение некоторых видов медицинских исследований в рамках системы обязательного медицинского страхования рассчитаны с учетом расходов, требующихся на использование медицинских изделий с применением искусственного интеллекта. Эти нормативы закреплены программой государственных гарантий, пишет ria.ru.
С 2025 года программа поддержки врачебных решений получит дополнительное финансирование. Если раньше оно касалось только маммографии, то теперь будет охватывать также рентген, флюорографию и КТ органов грудной клетки.
В прошлом году 30 регионов России начали использовать искусственный интеллект для проведения маммографических исследований. За 2024 год было выполнено более миллиона таких исследований, на которые было выделено 360 миллионов рублей.
По словам Ольги Царевой, сегодня наблюдается значительный рост применения систем поддержки врачебных решений. В частности, в январе текущего года количество амбулаторных маммографий с использованием ИИ выросло на 37 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув почти 90 тысяч исследований.
Как отметила заместитель председателя ФОМС, возможности использования искусственного интеллекта в медицинской сфере значительно шире, чем просто расшифровка исследований. В подтверждение этого она привела пример пилотного проекта 2023–2024 годов, в рамках которого в некоторых регионах России тестировалась инновационная система удаленного мониторинга здоровья пациентов. Проект включал использование современных цифровых устройств и сервисов — персональных медицинских помощников на основе ИИ.
Основная цель проекта — разработка интегрированной системы для сбора стандартизированных медицинских данных о пациентах. Благодаря этому лечащие врачи смогут получать полную информацию о состоянии здоровья каждого пациента без необходимости вручную анализировать записи в дневнике наблюдений.
По мнению Ольги Царевой, анализ данных с помощью ИИ даст возможность медикам быстро обнаруживать отклонения в показателях здоровья пациентов и предупреждать развитие осложнений. Пациенты, со своей стороны, своевременно смогут получать качественную медицинскую помощь.