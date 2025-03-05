За январь по ОМС было сделано 245 000 рентгенов и флюорографий с применением ИИ

По словам Ольги Царевой, сегодня наблюдается значительный рост применения систем поддержки врачебных решений. В частности, в январе текущего года количество амбулаторных маммографий с использованием ИИ выросло на 37 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув почти 90 тысяч исследований.