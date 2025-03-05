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Posted 5 марта, 13:58

Published 5 марта, 13:58

Modified 5 марта, 14:00

Updated 5 марта, 14:00

Заммэра Москвы Ефимов сообщил о планах по строительству школы в Рублево-Архангельском

Заммэра Москвы Ефимов сообщил о планах по строительству школы в Рублево-Архангельском

5 марта 2025, 13:58
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Инвестор продолжает возведение школы и детского сада в микрорайоне СберСити в Рублево-Архангельском. Проект комплексного развития территории включает площадь более 460 гектаров.

Об этом проинформировал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, пишет mos.ru.

«Школа и детский сад совокупной площадью почти 28 тысяч квадратных метров рассчитаны на 1380 учеников и воспитанников. Возведение образовательных учреждений планируется завершить в ближайшие два года», — рассказал Владимир Ефимов. Он также добавил, что после этого объекты будут переданы в городскую систему образования. Всего в микрорайоне в будущем появится восемь школ и 16 детсадов.

В Рублево-Архангельском будет сформирована гармоничная городская среда. Запланировано строительство более четырех миллионов квадратных метров недвижимости, включая 2,5 миллиона квадратных метров жилья и более чем 800 тысяч «квадратов» офисных объектов. Жители новых кварталов смогут работать в деловых центрах на территории района, а юные москвичи будут посещать современные сады и школы в шаговой доступности от дома.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, сейчас на территории микрорайона СберСити развернуто строительство школы на 1030 мест и детского сада на 350 человек. Проект дошкольного учреждения предусматривает 14 групповых ячеек, помещения для музыкальных и спортивных занятий, бассейн. Трехэтажное здание школы будет оснащено универсальными и специализированными классами, лабораторно-исследовательскими комплексами, а также робоклассами, добавил министр.

Качество строительных работ на социальных объектах находится под контролем Комитета государственного строительного надзора города Москвы. Общая площадь школы составит почти 19,7 тысячи квадратных метров, детского сада — 8,2 тысячи. За время строительства состоялось уже семь проверок. Инспекторы проводили оценку качества выполненных работ и примененных материалов на соответствие проектным решениям. Инструментальный контроль осуществляют специалисты подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве.

Проект строительства социальных объектов в Москве осуществляется в соответствии с целями и инициативами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что строящаяся Рублево-Архангельская линия метро должна связать два деловых квартала — «Москва-Сити» и деловой кластер «СберСити».

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