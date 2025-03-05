Заммэра Москвы Ефимов сообщил о планах по строительству школы в Рублево-Архангельском

«Школа и детский сад совокупной площадью почти 28 тысяч квадратных метров рассчитаны на 1380 учеников и воспитанников. Возведение образовательных учреждений планируется завершить в ближайшие два года», — рассказал Владимир Ефимов. Он также добавил, что после этого объекты будут переданы в городскую систему образования. Всего в микрорайоне в будущем появится восемь школ и 16 детсадов.