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Posted 6 марта, 07:03

Published 6 марта, 07:03

Modified 6 марта, 07:09

Updated 6 марта, 07:09

Аналитики назвали отрасли с самыми высокими зарплатами в Красноярском крае

Аналитики назвали отрасли с самыми высокими зарплатами в Красноярском крае

6 марта 2025, 07:03
Фото: Полюс.
Эксперты составили рейтинг отраслей, где предлагают самую высокую зарплату в Красноярском крае.

Как посчитали аналитики hh.ru, на первом месте оказались организации из сферы добычи сырья, где средняя зарплата 161 тысяча рублей. Чуть меньше платят работникам на машиностроительных предприятиях. Средняя зарплата там составляет 150 тысяч рублей.

В топ «дорогих» отраслей также попали:

  • «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» — 132,1 тысячи рублей.
  • «Управление многопрофильными активами» и «Химическое производство, удобрения» — 130 тысячи рублей,
  • «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» — 124,7 тысячи рублей,
  • «Металлургия, металлообработка» — 110,3 тысячи рублей
  • «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» — 103,5 тысячи рублей.

Аналитики отмечают, что медиана предложений в регионе — 76,3 тысячи.

В топе высокооплачиваемых вакансий в марте 2025 года оказались:

  1. Генеральный директор рудника (золотодобыча), от 600 тысяч рублей за месяц;
  2. Врач стоматолог-ортопед, от 600 тысяч рублей за месяц;
  3. Инженер по планированию ремонтов, вахта, от 500 тысяч рублей за месяц;
  4. Главный механик спецтехники, вахта, от 420 тысяч рублей за месяц, до вычета налогов;
  5. Директор производства, релокация в Новосибирск, от 400 тысяч рублей за месяц;
  6. Сервисный инженер, вахта, от 350 до 555 тысяч рублей за месяц;
  7. Главный геолог, релокация в Магаданскую область, от 350 до 400 тысяч рублей за месяц;
  8. Начальник нефтебазы, от 350 тысяч рублей за месяц, на руки;
  9. HR-директор, от 300 до 500 тысяч рублей за месяц;
  10. Руководитель экономически значимых проектов (строительство, геотехника), от 250 до 900 тысяч рублей за месяц.
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#Владислав Савончик#Недвижимость#Строительство#Красноярский край#Металлургия#Логистика#Зарплаты#Инженер
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