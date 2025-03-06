Аналитики назвали отрасли с самыми высокими зарплатами в Красноярском крае

Генеральный директор рудника (золотодобыча), от 600 тысяч рублей за месяц;

Врач стоматолог-ортопед , от 600 тысяч рублей за месяц;

Инженер по планированию ремонтов , вахта, от 500 тысяч рублей за месяц;

Главный механик спецтехники , вахта, от 420 тысяч рублей за месяц, до вычета налогов;

Директор производства , релокация в Новосибирск, от 400 тысяч рублей за месяц;

Сервисный инженер , вахта, от 350 до 555 тысяч рублей за месяц;

Главный геолог , релокация в Магаданскую область, от 350 до 400 тысяч рублей за месяц;

Начальник нефтебазы , от 350 тысяч рублей за месяц, на руки;

HR-директор , от 300 до 500 тысяч рублей за месяц;