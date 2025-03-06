Аналитики назвали отрасли с самыми высокими зарплатами в Красноярском крае

Posted 6 марта, 07:03
Published 6 марта, 07:03
Modified 6 марта, 07:09
Updated 6 марта, 07:09
Как посчитали аналитики hh.ru, на первом месте оказались организации из сферы добычи сырья, где средняя зарплата 161 тысяча рублей. Чуть меньше платят работникам на машиностроительных предприятиях. Средняя зарплата там составляет 150 тысяч рублей.
В топ «дорогих» отраслей также попали:
Аналитики отмечают, что медиана предложений в регионе — 76,3 тысячи.
В топе высокооплачиваемых вакансий в марте 2025 года оказались: