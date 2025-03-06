prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 09:02

Published 6 марта, 09:02

Modified 6 марта, 11:17

Updated 6 марта, 11:17

«Авито» представил платформу Trisigma для A/B-тестирования онлайн-сервисов

«Авито» представил платформу Trisigma для A/B-тестирования онлайн-сервисов

6 марта 2025, 09:02
Фото: Авито.
«Авито Тех», технологическое подразделение «Авито», представило Trisigma — платформу для A/B-тестирования онлайн-сервисов. Тестирование помогает понять, какой вариант сайта или приложения лучше привлекает пользователей и увеличивает продажи.

В «Авито Тех» считают, что самостоятельная разработка подобной платформы обойдется компаниям в десятки миллионов рублей и займет около двух лет, а поддержка такой системы будет стоить не менее 50 миллионов рублей в год. Сейчас платформу Trisigma тестируют крупные компании из сфер онлайн-образования, фастфуда и розничной торговли.

Управляющий партнер «Авито» Иван Гуз отметил, что «Авито Тех» планирует занять ведущие позиции на рынке инструментов для A/B-тестов. Trisigma разработана командой Авито, включающей специалистов по Data Science, бизнес-аналитике, backend-разработке и продакт-менеджменту. В целом в Авито работают более 4 тысяч IT-специалистов.

«Внедрение платформы Trisigma в Авито позволило увеличить количество продуктовых экспериментов с нескольких десятков до более чем 4 тысяч в год. По нашему опыту, применение подхода с A/B тестированием обеспечивает дополнительный прирост ключевых показателей Авито, таких как выручка или количество покупателей, в коридоре от 10 до 20% в год», — подчеркнул Гуз.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика