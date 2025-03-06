«Авито» представил платформу Trisigma для A/B-тестирования онлайн-сервисов

В «Авито Тех» считают, что самостоятельная разработка подобной платформы обойдется компаниям в десятки миллионов рублей и займет около двух лет, а поддержка такой системы будет стоить не менее 50 миллионов рублей в год. Сейчас платформу Trisigma тестируют крупные компании из сфер онлайн-образования, фастфуда и розничной торговли.