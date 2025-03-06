Бесплатный макияж, тюльпаны и коктейли: как отметить 8 Марта в Красноярске

Posted 6 марта, 09:38
Published 6 марта, 09:38
Modified 6 марта, 09:40
Updated 6 марта, 09:40
Подборку ресторанов для празднования 8 Марта составила ресторанный обозреватель и автор телеграм-канала «В своей тарелке» Мария Русскова для издания «Открытая кухня».
|Что за ресторан?
|А что будет?
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Fresco
|На 8 Марта бренд-шеф Хайям Аминов представит сет за 3500 рублей. В нем будут чебуреки с крабом, тартар с демигласом из трёх рыб, утиную грудку в компании равиоли с трюфельным кремом и ещё несколько курсов и десерт из жжёного шоколада.
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N’kei
|10 марта ресторан перуанско-японской кухни закрывается — последний ужин перед закрытием решили сделать особенным. Для гостей шеф Алексей Кущенко предлагает сет из пяти курсов: томлёный ягнёнок с кремом из тыквы и песто из кешью, боу-де кежо с гуакамоле и осетровой икрой, кокосовая панна-котта с помело и прочие изыски. Стоимость — 4500 рублей.
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0.75 please
|Ещё один сет на 8 Марта — от шефа Марка Дмитриева и шеф-кондитера Дмитрия Стукана. Известно, что курсов будет пять, а все блюда вдохновлены идеей о внутренней силе и волшебстве. Стоимость сета — 4000 рублей на гостя.
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«Хмели Сумели»
|В заведении пришедшим отметить праздник будут дарить конфеты. Специального сета на 8 Марта нет, но можно взять сет хинкали, сациви или хачапури.
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«Булгаков»
|К празднику в баре подготовили специальную настойку, вдохновленную картиной «Любительницей абсента» Пабло Пикассо. Настойка на ананасе, с кокосом и клубникой будет продаваться как лимитированный напиток — в праздник бармены угостят девушек коктейлем на её основе.
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Jil
|Там сделали коллаборацию с ювелирным брендом. В меню — алое печенье мадлен. Кроме этого, можно попробовать тартар с каперсами и картофельными чипсами или десерты.
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«Варвара+Jerome»
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В кондитерской подготовили три тематических десерта: бисквитный бенто-торт «8 Марта» с сиропом из маракуйи, сливочным кремом и клубникой, торт «Нежность» с ягодным черничным кремом и ягодами черники и брусники и десерт «Роза» — муссовое пирожное на белом шоколаде и кафирском лайме с малиновым пюре.
На десерты открыт предзаказ, а 7 марта их выставят в продажу в самих пекарнях.
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«12 слоёв»
|К празднику пекарня обещают новые десерты: фирменный торт, который сочетает пять любимых вкусов гостей: шоколад, кофе, фундук, вишня и карамель или «Наполеон» по рецепту мамы основателя сети Александра Митракова.
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Kiko Ramen Izakaya
|Изакая-бар готовит комплименты каждой гостье — японский десерт мандзю с клубникой в тёплых сливках.
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Mike& Molly
|У ресторана в честь 8 Марта случилась коллаборация с парфюмерным ателье «Мускус и Ежевика». Шеф-кондитер представит три десерта, созданных по мотивам парфюма.
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«Дзе» и «Дзеими»
|На 8 Марта в ресторанах всех дам угостят коктейлем. В его основе гранат и джин на смородине. В меню мясная и хачапурная классика.
Собрали события в этом блоке события для тех, кто любит искусство, кино или стендап.
В Доме актера 8 марта в 17:00 покажут комедийный спектакль «Тёща есть, ума не надо!». Билеты стоят от 800 рублей. Еще одну комедию, спектакль «Два мужа по цене одного» покажут в Доме офицеров в 19:00 — билеты также от 800 рублей.
8 марта состоится концерт Stand-Up по-Женски в баре «Но это не точно» в 18:30. Вход стоит 1000-1500 рублей. Если захотите остаться в баре после концерта, лучше забронировать стол.
В Yushin Brothers 8 марта проведут традиционный субботний Stand-Up — в 18:00 и 20:00. Билет стоит от 600 рублей.
Выбор фильмов довольно широк. Вот часть того, что сейчас показывают в кино:
В кинотеатре «Луч» 8 марта покажут комедию 90-х «Красотка» и фильм из нулевых «Дьявол носит Prada». А в «Киномаксе» будут показы «Титаника».
8 марта синоптики обещают потепление до +2 градуса днем и небольшой снег — подробный прогноз тут. Можно подняться по лестнице на Торгашинский хребет или пройтись по «Гремячей гриве». Больше вариантов для прогулок найдете тут.
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8 марта с 17:00 до 19:00 в «Планете» пройдут мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню.
В центральном атриуме и на 2 этаже в зоне фуд-парка девушкам будут дарить тюльпаны, а желающим визажисты сделают макияж в специальной бьюти-зоне. Еще состоится анимационная программа с играми, эстафетами и сюрпризами от ведущих мероприятия и мастер-класс от флористов «Цветочные композиции» по созданию букетов из искусственных или натуральных цветов.
Можете отправиться в спа-салон на процедуры или сходить в комплекс с бассейнами и баней. Это неплохой способ расслабиться. Можно устроить необычную фотосессию для себя любимой.