Бесплатный макияж, тюльпаны и коктейли: как отметить 8 Марта в Красноярске

В кондитерской подготовили три тематических десерта: бисквитный бенто-торт «8 Марта» с сиропом из маракуйи, сливочным кремом и клубникой, торт «Нежность» с ягодным черничным кремом и ягодами черники и брусники и десерт «Роза» — муссовое пирожное на белом шоколаде и кафирском лайме с малиновым пюре.

На десерты открыт предзаказ, а 7 марта их выставят в продажу в самих пекарнях.