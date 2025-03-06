Блогер рассказал о новом маршруте для прогулок в Красноярске

Posted 6 марта, 06:53
Published 6 марта, 06:53
Modified 6 марта, 06:55
Updated 6 марта, 06:55
Илья Сураев опубликовал пост об этом в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно…». Он рассказал о маршруте «Динамо + СФУ».
Начало маршрута — новый визит-центр «Динамо». Этот центр запустили в Студгородке в конце января по адресу Ленинградская, 5А/1. Ближайшая остановка «Гастроном» в Студгородке: от неё до центра около 20 минут пешком.
«Место ещё не истоптано красноярцами. Всё новенькое: раздевалки, туалеты, камеры хранения и столики для перекуса с киношным видом на лыжню.
В беговых лыжах вся мякушка. Их для проката закупили несколько сотен и они ждут вас — 236₽ в час для взрослых», — пишет Сураев.
Можно на беговых лыжах покататься по стадиону «Динамо» или отправиться в березовую рощу — на лыжах или пешком.
Следующая остановка — визит-центр «Берёзовая роща». Здесь можно отдохнуть, выпить кофе или покормить птиц и белок: капучино стоит 150₽, угощение для белок и птиц стоит 35₽.
Далее идем к СФУ:
«От визит центра налево поднимаемся к СФУ. Это минут 5 и чуток по лестнице. Кластер вокруг главного вуза региона тоже наполнен тишиной. Гуляем меж сосен в сторону „Гремячей гривы“».
Завершение прогулки — экопарк «Гремячая грива»
«Вход в экопарк хорош выбором стритфуда. В этот раз мы зафиналили прогулку в „Кекс и кренделе“, которые, помимо сладостей, предлагают сытные варианты: от пиццы (от 289₽) до пельменей (189₽). Модные напитки бабл ти тоже в наличии».