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Posted 6 марта, 06:53

Published 6 марта, 06:53

Modified 6 марта, 06:55

Updated 6 марта, 06:55

Блогер рассказал о новом маршруте для прогулок в Красноярске

Блогер рассказал о новом маршруте для прогулок в Красноярске

6 марта 2025, 06:53
Фото: t.me/modno15minut.
Красноярский блогер и медиаменеджер Илья Сураев поделился новым маршрутом для прогулок по Октябрьскому району.

Илья Сураев опубликовал пост об этом в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно…». Он рассказал о маршруте «Динамо + СФУ».

Начало маршрута — новый визит-центр «Динамо». Этот центр запустили в Студгородке в конце января по адресу Ленинградская, 5А/1. Ближайшая остановка «Гастроном» в Студгородке: от неё до центра около 20 минут пешком.

«Место ещё не истоптано красноярцами. Всё новенькое: раздевалки, туалеты, камеры хранения и столики для перекуса с киношным видом на лыжню.
В беговых лыжах вся мякушка. Их для проката закупили несколько сотен и они ждут вас — 236₽ в час для взрослых», — пишет Сураев.
Фото: t.me/modno15minut

Можно на беговых лыжах покататься по стадиону «Динамо» или отправиться в березовую рощу — на лыжах или пешком.

Фото: t.me/modno15minut

Следующая остановка — визит-центр «Берёзовая роща». Здесь можно отдохнуть, выпить кофе или покормить птиц и белок: капучино стоит 150₽, угощение для белок и птиц стоит 35₽.

Фото: t.me/modno15minut

Далее идем к СФУ:

«От визит центра налево поднимаемся к СФУ. Это минут 5 и чуток по лестнице. Кластер вокруг главного вуза региона тоже наполнен тишиной. Гуляем меж сосен в сторону „Гремячей гривы“».

Завершение прогулки — экопарк «Гремячая грива»

«Вход в экопарк хорош выбором стритфуда. В этот раз мы зафиналили прогулку в „Кекс и кренделе“, которые, помимо сладостей, предлагают сытные варианты: от пиццы (от 289₽) до пельменей (189₽). Модные напитки бабл ти тоже в наличии».
  • Еще блогер составлял полноценный маршрут для прогулку по Академгородку — вот он.
  • Тут мы рассказывали про 5 знакомых многим мест в Красноярске и рядом, которые хороши для зимних и весенних прогулок.
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