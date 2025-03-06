Больше 400 кораблей готовят речники к навигации в Красноярском крае

Posted 6 марта, 08:33
Published 6 марта, 08:33
Modified 6 марта, 08:36
Updated 6 марта, 08:36
Речники возвращаются на работу после межнавигационных отпусков. Экипажи во главе с капитанами подключаются к работе, чтобы вдвое увеличить интенсивность работ на судоремонтных предприятиях.
На большей части судов идет текущий ремонт, часть флота подлежит более затратному и продолжительному среднему ремонту. На двух теплоходах и десяти баржах выполняются капитально-восстановительные ремонты.
В этом году ряд судов выйдут в рейсы с новыми главными двигателями, отопительными котлами, силовыми установками дизель-генераторов. Для переклассификации в морской разряд модернизируют буксир-толкач, плавкран и баржу, еще две баржи речного класса «Р» будут переведены в класс «О» (озеро).
«Чтобы обеспечить доставку всех необходимых грузов на север за короткое сибирское лето, нужно поддерживать флот в безукоризненном состоянии, а также регулярно обновлять и пополнять его новыми судами. За последние три года мы получили 10 барж „морского“ класса, построенных по заказу „Норникеля“: две в 2022 и по четыре в 2023 и 2024 годах. В дальнейших планах компании — строительство еще одной серии из десяти барж», — подчеркнул исполнительный директор Енисейского речного пароходства Евгений Грудинов.
Енисейское речное пароходство — ведущий грузоперевозчик по водным путям бассейна Енисея — располагает самым мощным в регионе речным флотом. Предприятие доставляет грузы в рамках «северного завоза», для обеспечения функционирования Норильского промышленного района, реновации Норильска, реализации инвестиционного проекта «Восток-Ойл» и ряда других направлений. В навигацию 2024 года компания доставила потребителям 3,2 млн тонн грузов.