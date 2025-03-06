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Posted 6 марта, 08:33

Published 6 марта, 08:33

Modified 6 марта, 08:36

Updated 6 марта, 08:36

Больше 400 кораблей готовят речники к навигации в Красноярском крае

Больше 400 кораблей готовят речники к навигации в Красноярском крае

6 марта 2025, 08:33
Фото: Енисейское речное пароходство.
Енисейское речное пароходство модернизирует и ремонтирует больше 400 единиц флота к новой навигации. На это планируют потратить 1,677 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году.

Речники возвращаются на работу после межнавигационных отпусков. Экипажи во главе с капитанами подключаются к работе, чтобы вдвое увеличить интенсивность работ на судоремонтных предприятиях.

На большей части судов идет текущий ремонт, часть флота подлежит более затратному и продолжительному среднему ремонту. На двух теплоходах и десяти баржах выполняются капитально-восстановительные ремонты.

Фото: Енисейское речное пароходство

В этом году ряд судов выйдут в рейсы с новыми главными двигателями, отопительными котлами, силовыми установками дизель-генераторов. Для переклассификации в морской разряд модернизируют буксир-толкач, плавкран и баржу, еще две баржи речного класса «Р» будут переведены в класс «О» (озеро).

«Чтобы обеспечить доставку всех необходимых грузов на север за короткое сибирское лето, нужно поддерживать флот в безукоризненном состоянии, а также регулярно обновлять и пополнять его новыми судами. За последние три года мы получили 10 барж „морского“ класса, построенных по заказу „Норникеля“: две в 2022 и по четыре в 2023 и 2024 годах. В дальнейших планах компании — строительство еще одной серии из десяти барж», — подчеркнул исполнительный директор Енисейского речного пароходства Евгений Грудинов.
Фото: Енисейское речное пароходство

Енисейское речное пароходство — ведущий грузоперевозчик по водным путям бассейна Енисея — располагает самым мощным в регионе речным флотом. Предприятие доставляет грузы в рамках «северного завоза», для обеспечения функционирования Норильского промышленного района, реновации Норильска, реализации инвестиционного проекта «Восток-Ойл» и ряда других направлений. В навигацию 2024 года компания доставила потребителям 3,2 млн тонн грузов.

#Владислав Савончик
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