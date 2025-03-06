Больше 400 кораблей готовят речники к навигации в Красноярском крае

В этом году ряд судов выйдут в рейсы с новыми главными двигателями, отопительными котлами, силовыми установками дизель-генераторов. Для переклассификации в морской разряд модернизируют буксир-толкач, плавкран и баржу, еще две баржи речного класса «Р» будут переведены в класс «О» (озеро).