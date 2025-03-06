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Posted 6 марта, 12:54

Published 6 марта, 12:54

Modified 6 марта, 12:56

Updated 6 марта, 12:56

Букет завял — можно ли вернуть деньги? Ответ Роспотребнадзора

Букет завял — можно ли вернуть деньги? Ответ Роспотребнадзора

6 марта 2025, 12:54
Фото: unsplash.com.
Красноярцам рассказали, когда можно вернуть деньги за увядший букет, а когда нет.

В Роспотребнадзоре рассказали, что вернуть деньги можно, если букет доставлен уже увядшим или подмороженным: в таком случае качество цветов ухудшилось по вине продавца или курьера. Покупатель может потребовать расторжения договора и возврата уплаченных денег, в том числе за доставку.

Еще деньги можно вернуть в том случае, если продавец не предоставил полную информацию о товаре, и цветы испортились из-за отсутствия этой информации.

При продаже цветов продавец обязан сообщить:

  • название цветов, видовое назначение;
  • сведения об основных потребительских свойствах товара, рекомендации по уходу;
  • правила и условия использования, обеспечивающие сохранение их качества;
  • цену в рублях и условия приобретения товара;
  • дату упаковывания и срезки.
«В случае если продавец своевременно проинформировал покупателя об особенностях цветов и правилах ухода за ними, а потребитель нарушил его рекомендации, то покупатель лишается оснований для предъявления претензии», — отметили в ведомстве.

В целом покупатель вправе предъявить продавцу претензии о качестве срезанных цветов только в течение 24 часов с момента покупки, поскольку товар является скоропортящимся.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Роспотребнадзор#Цветы
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