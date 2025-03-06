Букет завял — можно ли вернуть деньги? Ответ Роспотребнадзора

Posted 6 марта, 12:54
Published 6 марта, 12:54
Modified 6 марта, 12:56
Updated 6 марта, 12:56
В Роспотребнадзоре рассказали, что вернуть деньги можно, если букет доставлен уже увядшим или подмороженным: в таком случае качество цветов ухудшилось по вине продавца или курьера. Покупатель может потребовать расторжения договора и возврата уплаченных денег, в том числе за доставку.
Еще деньги можно вернуть в том случае, если продавец не предоставил полную информацию о товаре, и цветы испортились из-за отсутствия этой информации.
При продаже цветов продавец обязан сообщить:
«В случае если продавец своевременно проинформировал покупателя об особенностях цветов и правилах ухода за ними, а потребитель нарушил его рекомендации, то покупатель лишается оснований для предъявления претензии», — отметили в ведомстве.
В целом покупатель вправе предъявить продавцу претензии о качестве срезанных цветов только в течение 24 часов с момента покупки, поскольку товар является скоропортящимся.
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