Букет завял — можно ли вернуть деньги? Ответ Роспотребнадзора

В Роспотребнадзоре рассказали, что вернуть деньги можно, если букет доставлен уже увядшим или подмороженным: в таком случае качество цветов ухудшилось по вине продавца или курьера. Покупатель может потребовать расторжения договора и возврата уплаченных денег, в том числе за доставку.