Депутатам Заксобрания края рассказали о перспективах развития шахтерской столицы

И оно невозможно без градообразующих предприятий — Бородинского разреза, погрузочно-транспортного управления и ремонтно-механического завода. Здесь трудится каждый четвертый житель Бородино. Со спецификой работы предприятий парламентарии познакомились прямо на производстве: посмотрели возможности изготовления запасных частей для горного оборудования, в том числе по программе импортозамещения, а также работу уникальной горной техники — погрузку угля роторным экскаватором ЭРП-2500.