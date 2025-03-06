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Posted 6 марта, 09:28

Published 6 марта, 09:28

Modified 6 марта, 09:30

Updated 6 марта, 09:30

Депутатам Заксобрания края рассказали о перспективах развития шахтерской столицы

Депутатам Заксобрания края рассказали о перспективах развития шахтерской столицы

6 марта 2025, 09:28
Фото: СУЭК-Красноярск.
В Бородино состоялось выездное заседание комитета по экономике и налоговой политике Заксобрания Красноярского края. Совместно с администрацией города, представителями правительства края, СУЭК-Красноярск и Фонда Мельниченко краевые парламентарии обсудили планы развития шахтерской столицы.
«Сегодня мы имеем четко сформулированные задачи для пространственного развития опорных городов, которые должны быть достигнуты к 2030 году, — отметил председатель краевого парламента Алексей Додатко. — Опорные пункты мы должны использовать как предпосылку развития территории в целом. Это не простая задача, поскольку необходимо найти решения, которые позволят двигаться вперед всему Красноярскому краю. Бородино — один из моногородов, где вся жизнь завязана на деятельности крупнейшего в России угольного разреза. Экономические перспективы у предприятия вполне устойчивые, а значит у города большое будущее».

И оно невозможно без градообразующих предприятий — Бородинского разреза, погрузочно-транспортного управления и ремонтно-механического завода. Здесь трудится каждый четвертый житель Бородино. Со спецификой работы предприятий парламентарии познакомились прямо на производстве: посмотрели возможности изготовления запасных частей для горного оборудования, в том числе по программе импортозамещения, а также работу уникальной горной техники — погрузку угля роторным экскаватором ЭРП-2500.

Фото: СУЭК-Красноярск

Концепцию повышения качества жизни в Бородино с учетом отлаженного взаимодействия власти и бизнеса обсудили на расширенном заседании, где был представлен проект мастер-плана развития города на ближайшие 15 лет, который был разработан для Бородино по инициативе СУЭК –Красноярск и Фонда Мельниченко.

«Нам важно, понимать, в каких условиях будут жить наши сотрудники, их семьи, что мы можем им предложить в ближайшем будущем, — отметил генеральный директор АО „СУЭК-Красноярск“ Евгений Евтушенко. — Кроме того, мы хотим сохранить потенциал, который сегодня имеем, использовать накопленный опыт для развития, сохраняя преемственность поколений на предприятиях».

СУЭК-Красноярск участвует во всех сферах жизни муниципалитета, тесно взаимодействуя с администрацией и жителями в реализации значимых для жизни проектов: детские и спортивные площадки, чистая вода, укрепление материально-технической базы и развитие учреждений культуры, образования, спорта, поддержка талантливых детей и молодежных инициатив.

Фото: СУЭК-Красноярск

Благодаря плодотворному сотрудничеству и государственно-частному партнерству Бородино трижды становился победителем Всероссийского конкурса формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях: благоустроена часть центральной улицы Ленина, парк Дворца культуры «Угольщик».

В этом году будет реализован второй этап реконструкции улицы Ленина. Параллельно готовится новая заявка на участие во Всероссийском конкурсе в 2026 году.

#Владислав Савончик
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