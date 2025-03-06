Главные тренды в одежде весной 2025 года. Топ от стилиста

Posted 6 марта, 10:58
Published 6 марта, 10:58
Modified 6 марта, 12:34
Updated 6 марта, 12:34
Стилист и имиджмейкер Елена Никишина рассказывает, что этой весной дизайнеры предлагают «игру контрастов»: романтические ткани сочетаются со спортивными элементами, классика переплетается с объемными формами и подчеркнутыми линиями женственности.
Вот главные тренды этой весны, по мнению стилиста:
Такой жакет станет стильной основой гардероба. Его можно сочетать как с классическими юбками и брюками, так и с джинсами или даже спортивными брюками.
Этот элемент подчеркнет силуэт и добавит образу элегантности.
Неожиданный тренд этого сезона — спортивные ветровки. Дизайнеры предлагают носить их в сочетании с легкими юбками и даже нарядными платьями.
Если такой образ кажется слишком смелым, можно адаптировать его под себя, сочетая ветровку с повседневной одеждой.
Весной и летом лёгкие, летящие ткани, такие как органза, сетка и шифон, создадут эффект невесомости. Многослойность добавит динамики вашему образу.
Используйте элегантный костюм, комбинируйте загадочную тунику с брюками или выбирайте прозрачные блузы и платья по фигуре.
Драпировка становится всё популярнее. Этот приём не только эстетичен, но и способен скорректировать фигуру.
Платья, топы и лонгсливы с драпировками выглядят женственно и утонченно.
Этот тренд представлен в разнообразных вариациях: платья, юбки, жакеты, жилеты и топы на одно плечо.
Асимметричный крой делает образ интересным и запоминающимся.
Воздушные, романтичные рюши и воланы снова в центре внимания. Они придают образу легкость и женственность.
Комбинируйте их с казаками или джинсами, а также с элегантными брюками.
Кроме того, стилист рассказала, какие цветовые тенденции есть в этом сезоне:
Однако, по мнению стилиста, главный модный ориентир — это индивидуальность и комфорт.
«Баланс между базовыми вещами и актуальными элементами, поможет создать стильный, современный и запоминающийся образ. Добавляйте цвета, смело сочетайте романтику и современные направления, экспериментируйте с фактурами — и будете выглядеть безупречно!», — подытожила Никишина.