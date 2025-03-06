prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 10:58

Published 6 марта, 10:58

Modified 6 марта, 12:34

Updated 6 марта, 12:34

Главные тренды в одежде весной 2025 года. Топ от стилиста

Главные тренды в одежде весной 2025 года. Топ от стилиста

6 марта 2025, 10:58
Фото: 1MI.
Весна — время добавить ярких и нежных красок в свой гардероб. «Проспект Мира» поговорил со стилистом и узнал главные тренды в одежде весны 2025 года.

Стилист и имиджмейкер Елена Никишина рассказывает, что этой весной дизайнеры предлагают «игру контрастов»: романтические ткани сочетаются со спортивными элементами, классика переплетается с объемными формами и подчеркнутыми линиями женственности.

Вот главные тренды этой весны, по мнению стилиста:

Приталенные жакеты с выраженной линией плеча

Такой жакет станет стильной основой гардероба. Его можно сочетать как с классическими юбками и брюками, так и с джинсами или даже спортивными брюками.

Фото: lamoda.ru

Этот элемент подчеркнет силуэт и добавит образу элегантности.

Спортивные ветровки

Неожиданный тренд этого сезона — спортивные ветровки. Дизайнеры предлагают носить их в сочетании с легкими юбками и даже нарядными платьями.

Фото: lamoda.ru

Если такой образ кажется слишком смелым, можно адаптировать его под себя, сочетая ветровку с повседневной одеждой.

Прозрачность и многослойность

Весной и летом лёгкие, летящие ткани, такие как органза, сетка и шифон, создадут эффект невесомости. Многослойность добавит динамики вашему образу.

Фото: lamoda.ru

Используйте элегантный костюм, комбинируйте загадочную тунику с брюками или выбирайте прозрачные блузы и платья по фигуре.

Драпировка

Драпировка становится всё популярнее. Этот приём не только эстетичен, но и способен скорректировать фигуру.

Фото: lamoda.ru

Платья, топы и лонгсливы с драпировками выглядят женственно и утонченно.

Асимметрия

Этот тренд представлен в разнообразных вариациях: платья, юбки, жакеты, жилеты и топы на одно плечо.

Фото: lamoda.ru

Асимметричный крой делает образ интересным и запоминающимся.

Рюши и воланы

Воздушные, романтичные рюши и воланы снова в центре внимания. Они придают образу легкость и женственность.

Фото: lamoda.ru

Комбинируйте их с казаками или джинсами, а также с элегантными брюками.

Кроме того, стилист рассказала, какие цветовые тенденции есть в этом сезоне:

  • Небесно-голубой — универсальный, освежающий оттенок.
  • Нежно-розовый — легкий, романтичный цвет, который уже стал хитом.
  • «Сливочное масло» или кремовый жёлтый — невероятно нежный и стильный оттенок.
  • Кремово-лаймовый, зелёный виноград, приглушенный фисташковый — эти природные оттенки говорят о наступлении весны, освежат любой гардероб.
  • Лазурный и дымчатый лавандовый — добавят образу выразительности и
  • загадочности.
  • Глубокий синий — серьезный и уверенный оттенок, подчеркивающий статус.
  • Все оттенки коричневого: шоколад, капучино, карамель — теплые, стильные и элегантные цвета.
  • Бордовый — остаётся с нами, но в более приглушенном варианте, благородный и универсальный.

Однако, по мнению стилиста, главный модный ориентир — это индивидуальность и комфорт.

«Баланс между базовыми вещами и актуальными элементами, поможет создать стильный, современный и запоминающийся образ. Добавляйте цвета, смело сочетайте романтику и современные направления, экспериментируйте с фактурами — и будете выглядеть безупречно!», — подытожила Никишина.
  • Недавно в СМИ появилась информация, что сейчас испанская компания Inditex обсуждает возвращение в Россию сети магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и других. Сообщалось, что переговоры сейчас ведутся, а магазины планируют занять те же помещения, в которых они находились до ухода из России.
  • Однако многие из этих помещений уже заняты другими магазинами. Например, покупателем российских активов Inditex стала арабская компания Daher.
  • Daher открыл на месте закрывшихся точек магазины под специально созданными брендами — Maag вместо Zara, Vilet вместо Stradivarius, Dub вместо Pull&Bear, Ecru вместо Bershka.
Читайте также:
Zara, Pull & Bear, Bershka и другие бренды могут вернуться в РоссиюДивногорского депутата высмеяли за рваный свитер, и он создал линейку одежды с дырамиКрасноярцы могут купить одежду Ксении Собчак и других знаменитостей
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Одежда#Мода#Стиль
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика