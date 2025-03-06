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Posted 6 марта, 02:54

Published 6 марта, 02:54

Modified 6 марта, 02:57

Updated 6 марта, 02:57

Красноярцам пришли большие платежки за февраль. Это объясняют холодами

Красноярцам пришли большие платежки за февраль. Это объясняют холодами

6 марта 2025, 02:54
Фото: 1MI.
Жителям Красноярска пришли платежки за отопление за февраль. Люди жалуются, что им начислили больше, чем за январь.

Читатели и сотрудники «Проспекта Мира» заметили, что плата за отопление по сравнению с прошлым месяцем выросла на 25-32%:

  • Елене начислили за январь 4417 рублей, за февраль — 5530 рублей (+25%).
  • Ирине за январь пришло 2058 рублей, за февраль — 2682 рубля (+30%).
  • Жанна за январь заплатила 2647 рублей, за февраль — 3497 рублей (+32%).
Фото: Жанна

Руководитель теплосбытового подразделения СГК Константин Бородин объяснил, с чем связано повышение сумм. Он заявил, что в среднем февраль был холоднее января на 7,2 градуса, что сказалось на потреблении тепла.

Начисления же делаются исходя из показаний общедомового прибора учёта — как правило показания рассчитываются с 25 по 25 число. У жителей, которые платят по нормативу, плата не изменилась.

Посмотреть объем потребления тепла в конкретном доме можно в квитанции. Сравнить объемы потребления можно взяв квитанцию за январь и февраль. Показания общедомового прибора учёта можно запросить в управляющей компании, либо у СТК.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Отопление#СГК#Холод
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