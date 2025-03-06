Красноярцам пришли большие платежки за февраль. Это объясняют холодами

Posted 6 марта, 02:54
Published 6 марта, 02:54
Modified 6 марта, 02:57
Updated 6 марта, 02:57
Читатели и сотрудники «Проспекта Мира» заметили, что плата за отопление по сравнению с прошлым месяцем выросла на 25-32%:
Руководитель теплосбытового подразделения СГК Константин Бородин объяснил, с чем связано повышение сумм. Он заявил, что в среднем февраль был холоднее января на 7,2 градуса, что сказалось на потреблении тепла.
Начисления же делаются исходя из показаний общедомового прибора учёта — как правило показания рассчитываются с 25 по 25 число. У жителей, которые платят по нормативу, плата не изменилась.
Посмотреть объем потребления тепла в конкретном доме можно в квитанции. Сравнить объемы потребления можно взяв квитанцию за январь и февраль. Показания общедомового прибора учёта можно запросить в управляющей компании, либо у СТК.