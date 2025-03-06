Красноярцу дали год колонии и забрали BMW, на которой он влетел в «Ленту»

Posted 6 марта, 03:56
Published 6 марта, 03:56
Modified 6 марта, 03:58
Updated 6 марта, 03:58
Все произошло в августе 2024 года. Как рассказали в прокуратуре, 37-летний владелец BMW крепко выпил и отправился в поездку. Через несколько минут он не справился с управлением и врезался в здание.
В 2018 году мужчину уже судили за нарушение ПДД, повлекшее тяжкое травмирование человека. Тогда он тоже был пьян.
Красноярец вину признал и пояснил, что на момент столкновения «объективно оценивать ситуацию он не мог».
Суд признал его виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, имея судимость (часть 2 статьи 264.1 УК РФ). Ему назначили год колонии общего режима. Также на протяжении двух лет он не сможет управлять транспортом.
Автомобиль стоимостью 1 миллион рублей конфисковали в собственность государства.