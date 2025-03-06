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Posted 6 марта, 03:56

Published 6 марта, 03:56

Modified 6 марта, 03:58

Updated 6 марта, 03:58

Красноярцу дали год колонии и забрали BMW, на которой он влетел в «Ленту»

Красноярцу дали год колонии и забрали BMW, на которой он влетел в «Ленту»

6 марта 2025, 03:56
Фото: ЧП Красноярск.
В Красноярске осудили мужчину, который пьяным влетел в «Ленту» на своей BMW X5. Его приговорили к году колонии, а машину забрали.

Все произошло в августе 2024 года. Как рассказали в прокуратуре, 37-летний владелец BMW крепко выпил и отправился в поездку. Через несколько минут он не справился с управлением и врезался в здание.

Видео: МВД 24.

В 2018 году мужчину уже судили за нарушение ПДД, повлекшее тяжкое травмирование человека. Тогда он тоже был пьян.

Красноярец вину признал и пояснил, что на момент столкновения «объективно оценивать ситуацию он не мог».

Суд признал его виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, имея судимость (часть 2 статьи 264.1 УК РФ). Ему назначили год колонии общего режима. Также на протяжении двух лет он не сможет управлять транспортом.

Автомобиль стоимостью 1 миллион рублей конфисковали в собственность государства.

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