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Posted 6 марта, 08:57

Published 6 марта, 08:57

Modified 6 марта, 09:04

Updated 6 марта, 09:04

Красноярцы смогут увидеть сближение Луны с Марсом: астрономические явления марта

Красноярцы смогут увидеть сближение Луны с Марсом: астрономические явления марта

6 марта 2025, 08:57
Фото: Сергей Веселков, vk.com.
Красноярцев смогут увидеть несколько астрономических явлений в марте. О них рассказали в обсерватории Университета Решетнева.

9 марта Луна окажется на небе рядом с Марсом — расстояние между ними будет составлять всего два градуса. Увидеть это можно будет только в 4 часа утра по Красноярску.

В марте можно будет увидеть Венеру — 18–22 марта она будет видна дважды в сутки: утром и вечером.

Кольца Сатурна «исчезнут» 20 марта — планета повернется к Земле так, что кольца будут заметны только с ребра Их нельзя будет разглядеть даже в телескопы.

Кроме того, 20 марта в Красноярский край придет астрономическая весна. В 2025 году равноденствие произойдёт 20 марта в 16:01 по красноярскому времени.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Астрономия#Луна#Обсерватория
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