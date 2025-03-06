Красноярцы смогут увидеть сближение Луны с Марсом: астрономические явления марта

Posted 6 марта, 08:57
Published 6 марта, 08:57
Modified 6 марта, 09:04
Updated 6 марта, 09:04
9 марта Луна окажется на небе рядом с Марсом — расстояние между ними будет составлять всего два градуса. Увидеть это можно будет только в 4 часа утра по Красноярску.
В марте можно будет увидеть Венеру — 18–22 марта она будет видна дважды в сутки: утром и вечером.
Кольца Сатурна «исчезнут» 20 марта — планета повернется к Земле так, что кольца будут заметны только с ребра Их нельзя будет разглядеть даже в телескопы.
Кроме того, 20 марта в Красноярский край придет астрономическая весна. В 2025 году равноденствие произойдёт 20 марта в 16:01 по красноярскому времени.