Маркетолог рассказал о серьезных проблемах красноярского ресторанного бизнеса

Небольшое интервью с Моргуновым публикует гастроблогер и автор телеграм-канала «Завали Едальник» Василий Прокушев. Первый вопрос звучал так: Есть ли у красноярского ресторанного бизнеса серьезные проблемы? Если да, то какие?