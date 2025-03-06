На Копылова готовятся рыть самый глубокий котлован для красноярского метро

Как сообщили в телеграм-канале «Красноярское метро», строители переложат 110 метров электрокабеля и более 1,3 километра городских сетей связи. Далее здесь начнут рыть и сооружать котлован, который станет самым глубоким на всей трассе метротрама — 60 метров в глубину.