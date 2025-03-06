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Posted 6 марта, 08:06

Published 6 марта, 08:06

Modified 6 марта, 08:16

Updated 6 марта, 08:16

На Копылова готовятся рыть самый глубокий котлован для красноярского метро

На Копылова готовятся рыть самый глубокий котлован для красноярского метро

6 марта 2025, 08:06
Фото: Красноярское метро.
Сюжет
Строительство метро
В Красноярске на улице Копылова начались подготовительные работы к строительству демонтажной камеры — сооружение, куда прибудут тоннелепроходческие комплексы, роющие тоннели метро.

Как сообщили в телеграм-канале «Красноярское метро», строители переложат 110 метров электрокабеля и более 1,3 километра городских сетей связи. Далее здесь начнут рыть и сооружать котлован, который станет самым глубоким на всей трассе метротрама — 60 метров в глубину.

В этой камере финишируют три тоннелепроходческих комплекса: один проложит тоннель с Высотной, два — от ЖД вокзала.

Затем из этой шахты «подземным способом» построят станцию «улица Копылова».

Видео: Красноярское метро.

Ранее экс-проектировщик метро Олег Митволь раскритиковал планы проложить новый тоннель метро рядом со старым. Он заявил, что метро станет «американскими горками» из-за 40-метрового перепада высоты — вагоны будут катиться с высоты 13-этажного дома на участке от улицы Высотной до улицы Копылова.

Генподрядчик строительства метро «Моспроект-3» ответил, что «американских горок» не будет, а уклоны сделают в пределах допустимых значений — не более 40 промилле.

  • Краевые власти заявляют, что метро в Красноярске появится в 2026 году. Длина первой ветки составит 11 километров и включит в себя пять подземных станций: «Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «площадь Революции» и «Карла Маркса», а также одну наземную станцию — «Шахтеров». На первый этап из федерального бюджета краю предоставили инфраструктурный кредит в 89,2 миллиарда рублей.
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