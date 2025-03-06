На Копылова готовятся рыть самый глубокий котлован для красноярского метро

Posted 6 марта, 08:06
Published 6 марта, 08:06
Modified 6 марта, 08:16
Updated 6 марта, 08:16
Как сообщили в телеграм-канале «Красноярское метро», строители переложат 110 метров электрокабеля и более 1,3 километра городских сетей связи. Далее здесь начнут рыть и сооружать котлован, который станет самым глубоким на всей трассе метротрама — 60 метров в глубину.
В этой камере финишируют три тоннелепроходческих комплекса: один проложит тоннель с Высотной, два — от ЖД вокзала.
Затем из этой шахты «подземным способом» построят станцию «улица Копылова».
Ранее экс-проектировщик метро Олег Митволь раскритиковал планы проложить новый тоннель метро рядом со старым. Он заявил, что метро станет «американскими горками» из-за 40-метрового перепада высоты — вагоны будут катиться с высоты 13-этажного дома на участке от улицы Высотной до улицы Копылова.
Генподрядчик строительства метро «Моспроект-3» ответил, что «американских горок» не будет, а уклоны сделают в пределах допустимых значений — не более 40 промилле.