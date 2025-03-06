Публикуем самые редкие и популярные имена, которые давали красноярцы детям в феврале

Posted 6 марта, 05:58
Published 6 марта, 05:58
Modified 6 марта, 06:21
Updated 6 марта, 06:21
По данным единого портала ЗАГСов, в списке самых редких мужских имен в Красноярском крае в февраля оказались: Даниль, Антип, Абдулазиз, Байэль и Зейд.
Самыми редкими женскими именами стали — Махнуша, Альсафи, Насиба, Эмма и Элима.
Список самых популярных имен почти не меняется с июня этого года. Жители края чаще всего называли девочек — София, Ева, Виктория. «Новое» популярное имя в списке — Мария.
Самыми популярными именами среди мальчиков по-прежнему остаются — Александр, Артём, Михаил, Тимофей. В феврале популярным стало имя Матвей.