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Posted 6 марта, 05:58

Published 6 марта, 05:58

Modified 6 марта, 06:21

Updated 6 марта, 06:21

Публикуем самые редкие и популярные имена, которые давали красноярцы детям в феврале

Публикуем самые редкие и популярные имена, которые давали красноярцы детям в феврале

6 марта 2025, 05:58
Фото: www.freepik.com.
Стали известны самые редкие и популярные имена, которые выбирали жители Красноярского края для своих детей в феврале 2025 года.

По данным единого портала ЗАГСов, в списке самых редких мужских имен в Красноярском крае в февраля оказались: Даниль, Антип, Абдулазиз, Байэль и Зейд.

Самыми редкими женскими именами стали — Махнуша, Альсафи, Насиба, Эмма и Элима.

Список самых популярных имен почти не меняется с июня этого года. Жители края чаще всего называли девочек — София, Ева, Виктория. «Новое» популярное имя в списке — Мария.

Самыми популярными именами среди мальчиков по-прежнему остаются — Александр, Артём, Михаил, Тимофей. В феврале популярным стало имя Матвей.

  • Ранее супруги из Ачинска дали своей дочери красивое двойное имя. Родители назвали девочку Анна-София. Она родилась 9 января в городском перинатальном центре.
  • Тут мы рассказывали о самых редких и популярных именах, которые давали красноярцы детям с начала 2025 года.
  • В 2024 году из-за необычного выбора имени для дочери красноярский блогер столкнулась с хейтом. Блогер Белла Двойнова назвала дочку именем Латтея. В соцсетях стали критиковать её и писать шутки из-за того, что имя созвучно с кофейным напитком латте.
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