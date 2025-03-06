Рабочий угрожал красноярке разгромом после отказа принимать его ремонт ванной

Posted 6 марта, 11:34
Published 6 марта, 11:34
Modified 6 марта, 12:33
Updated 6 марта, 12:33
Об этой истории пишет издание sibnovosti.ru. Всё началось в конце 2024 года. В ноябре девушка вместе с подругой решила сделать ремонт в ванной комнате.
Для этого они обратились в строительный магазин «Лемана Про» в ТРЦ «Планета». Там дизайнер помог составить проект санузла, а потом девушка купила необходимые материалы на 400 тысяч рублей: керамогранит, гипсокартон, унитаз, душевую кабину и прочее.
Для самого ремонта магазин «Лемана Про» предложил услуги своих подрядчиков.
«Сначала мы встретились с одним, но он был слишком наглый — предлагал проектные решения, которые нас не устраивали, и требовал 100% оплаты до согласования работ. Мы попросили фирму заменить подрядчика. Следующий нас устроил, но ненадолго, — рассказывает красноярка.
Сообщается, что подрядчик по имени Николай представлял компанию «СибГрад», а «Лемана Про» выступал в роли посредника и отвечал за качество работ и гарантию выполнения сделки. Красноярка заплатила за услуги 266 тысяч рублей.
«Мы временно переехали на съёмную квартиру, чтобы не мешать рабочим. Ремонт длился около трёх недель. Его выполнял рабочий по имени Николай, иногда один, иногда с напарником. Когда настал день приёмки, мы были в ужасе: плитка лежала неровно, часть её была поцарапана, душевой угол протекал, а затирка не была полностью удалена с поверхности. Все эти недочеты можно увидеть на фото. На наши замечания подрядчик отреагировал странно, заявив, что это керамогранит кривой, а не его руки», — говорит девушка.
По словам Марии, рабочий заявил, что не мог сообщить о плохом качестве керамогранита, так как он был куплен в «Лемана Про». Якобы подрядчик не имел права критиковать материалы магазина, иначе ему грозит штраф.
Перекладывать плитку за свой счет Николай с командой отказался. Более того, его рабочий начал угрожать, что разломает все в ванной, если его работу не оплатят.
«Вот этот ремонт не будет здесь стоять, если я не получу ни рубля, вообще плитка тут не будет стоять, клянусь. Вот эта плитка не будет тут стоять, до эксперта не доживет эта плитка, — заявил рабочий во время приемки.
После этого девушка наняла независимого эксперта, а ее юрист написал досудебную претензию в «Лемана Про».
В ответ девушке заявили, что компания не является исполнителем, и претензии нужно предъявлять не им.
Издание связалось с Николаем из «СибГрада». По его словам, ремонт выполнен качественно, а проблема с плиткой возникла не по вине его организации.
«Клиенту мы всегда показываем, с каким материалом будем работать, и если плитка имеет неровность, ее не выровнять эту плитку. Плитку покупаем не мы, мы работаем с тем материалом, который нам дали. Дело не в „Лемана Про“, дело не в рабочем, дело в материале», — заявил Николай.
В итоге юрист красноярки подал иск в суд.