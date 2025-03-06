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Posted 6 марта, 02:04

Published 6 марта, 02:04

Modified 6 марта, 02:09

Updated 6 марта, 02:09

Сеть «Красный Яр» полностью продали

Сеть «Красный Яр» полностью продали

6 марта 2025, 02:04
Фото: prmira.ru.
Компания X5 Group, которая владеет торговыми сетями по всей России, полностью выкупила красноярскую сеть «Красный Яр» и иркутскую «Слата».

Как сообщили в X5, еще в 2022 году они выкупили 70% доли в бизнесах с последующим выкупом оставшейся доли через три года.

«В настоящий момент торговые сети работают под собственными брендами с сохранением операционных процессов и продолжат фокусироваться на улучшении клиентского опыта. В том числе, в части магазинов большой торговой площадью планируется обновление зон с фруктами и овощами, готовой еды, кулинарии и кафе, а также мясных отделов», — говорится в сообщении X5.

Сеть работает в Красноярске с 1997 года. По данным на конец января, в России действует 248 супермаркетов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон».

Основное юрлицо группы — ООО «Смарт». Согласно данным «Спарка», за 2023 году компания получила выручку 37,1 миллиарда рублей с чистой прибылью в 677 миллионов. Данных за 2024-й пока не раскрыли.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Россия#Овощи#Кулинария#Фрукты#Супермаркеты#X5 Group
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