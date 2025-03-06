Сеть «Красный Яр» полностью продали

Posted 6 марта, 02:04
Published 6 марта, 02:04
Modified 6 марта, 02:09
Updated 6 марта, 02:09
Как сообщили в X5, еще в 2022 году они выкупили 70% доли в бизнесах с последующим выкупом оставшейся доли через три года.
«В настоящий момент торговые сети работают под собственными брендами с сохранением операционных процессов и продолжат фокусироваться на улучшении клиентского опыта. В том числе, в части магазинов большой торговой площадью планируется обновление зон с фруктами и овощами, готовой еды, кулинарии и кафе, а также мясных отделов», — говорится в сообщении X5.
Сеть работает в Красноярске с 1997 года. По данным на конец января, в России действует 248 супермаркетов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон».
Основное юрлицо группы — ООО «Смарт». Согласно данным «Спарка», за 2023 году компания получила выручку 37,1 миллиарда рублей с чистой прибылью в 677 миллионов. Данных за 2024-й пока не раскрыли.