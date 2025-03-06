В крае 13-летняя девочка с эпилепсией два месяца не могла получить лекарства

Posted 6 марта, 10:16
Published 6 марта, 10:16
Modified 6 марта, 10:22
Updated 6 марта, 10:22
Жалоба на ситуацию поступила в Генпрокуратуру по СФО от жителя Уяра. Мужчина писал, что его 13-летняя дочь уже два месяца не получает жизненно важный медицинский препарат. Семья была вынуждена самостоятельно купить дорогостоящее лекарство.
«Проверка показала, что региональное министерство здравоохранения своевременно не учло сложившуюся в регионе потребность в обеспечении детей, страдающих эпилептическими заболеваниями, необходимыми лекарственными препаратами, что повлекло нехватку закупленного объема препаратов», — рассказали в прокуратуре.
Нарушения нашли и в деятельности Уярской больницы.
Проверка показала, что в подобной ситуации оказалась не только 13-летняя дочь заявителя, но и еще восемь детей.
Главный врач больницы был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 20 тысяч рублей. Родители получили компенсацию за покупку лекарства.