В крае 13-летняя девочка с эпилепсией два месяца не могла получить лекарства

Жалоба на ситуацию поступила в Генпрокуратуру по СФО от жителя Уяра. Мужчина писал, что его 13-летняя дочь уже два месяца не получает жизненно важный медицинский препарат. Семья была вынуждена самостоятельно купить дорогостоящее лекарство.