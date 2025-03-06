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Posted 6 марта, 10:16

Published 6 марта, 10:16

Modified 6 марта, 10:22

Updated 6 марта, 10:22

В крае 13-летняя девочка с эпилепсией два месяца не могла получить лекарства

В крае 13-летняя девочка с эпилепсией два месяца не могла получить лекарства

6 марта 2025, 10:16
Фото: www.freepik.com.
В Красноярском крае 13-летняя девочка с эпилепсией два месяца не могла получить необходимые лекарства. Минздрав их просто не закупил.

Жалоба на ситуацию поступила в Генпрокуратуру по СФО от жителя Уяра. Мужчина писал, что его 13-летняя дочь уже два месяца не получает жизненно важный медицинский препарат. Семья была вынуждена самостоятельно купить дорогостоящее лекарство.

«Проверка показала, что региональное министерство здравоохранения своевременно не учло сложившуюся в регионе потребность в обеспечении детей, страдающих эпилептическими заболеваниями, необходимыми лекарственными препаратами, что повлекло нехватку закупленного объема препаратов», — рассказали в прокуратуре.

Нарушения нашли и в деятельности Уярской больницы.

Проверка показала, что в подобной ситуации оказалась не только 13-летняя дочь заявителя, но и еще восемь детей.

Главный врач больницы был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 20 тысяч рублей. Родители получили компенсацию за покупку лекарства.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Здоровье#Красноярский край#Прокуратура#Уяр#Минздрав#Уярский район#Лекарства
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