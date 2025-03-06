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Posted 6 марта, 08:15

Published 6 марта, 08:15

Modified 6 марта, 08:17

Updated 6 марта, 08:17

В Красноярске продолжает дешеветь аренда. Сколько сейчас стоят квартиры?

В Красноярске продолжает дешеветь аренда. Сколько сейчас стоят квартиры?

6 марта 2025, 08:15
Фото: prmira.ru.
В Красноярске за февраль аренда квартиры подешевела на 1-3%. Рассказываем, сколько сейчас стоит съем жилья.

Данными с «ПМ» поделились аналитики федерального портала «Мир квартир». За февраль аренда однокомнатных квартир подешевела на 3,1% — в среднем аренда сейчас стоит 26 528 рублей. Аренда двухкомнатной квартиры стала дешевле на 2,3%, и составляет в среднем 35 723 рубля в месяц. Снять трехкомнатную квартиру стало на 1,3% дешевле — в среднем такое жилье стоит 43 925 рублей.

Сильнее всего ценники на аренду за февраль снизились в Пензе — на 7,6%, Якутске — на 7,5%, Тольятти — на 6,7%, Барнауле — на 6,6% и Самаре — 5,4%.

Руководитель отдела аренды компании «Этажи» Евгения Жеребцова рассказывала, что за прошлый год цены на аренду жилья в Красноярске выросли на 30-35% в сравнении с 2023 годом. По словам Жеребцовой, для многих красноярцев аренда стала слишком дорогой, и некоторые квартиры пустуют месяцами.

  • Ранее аналитики федерального портала «Мир квартир» сообщили, что цены на новостройки в России выросли, а в Красноярске немного упали. По этим данным, средняя цена новой квартиры за январь уменьшилась на 0,8% и составляла 8 167 998 рублей.
  • «Проспект Мира» поговорил с экспертами по недвижимости и спросил, стоит ли ждать снижения цен на квартиры в Красноярске в 2025 году. В «Авито недвижимости», например, не прогнозируют снижения цен на новостройки, так как у застройщиков есть кредиты, которые сложнее выплачивать из-за высокой ключевой ставки. Строительные компании также снизили темы строительства после отмены массовой льготной ипотеки.
  • Цены на вторичку и загородное жилье тоже существенно не изменятся, полагают эксперты. Для россиян недвижимость по-прежнему остается надежным способом сбережения средств и ценным активом.
  • А руководитель агентства «Актив недвижимости» Наталья Осколкова рассказала «ПМ», что будет с ипотекой в этом году. Например, будет введен ипотечный стандарт, что затруднит выдачу ипотеки для тех, у кого нет денег на первоначальный взнос. В целом же, по мнению риелтора, нововведение защитит от рисков и сделает условия кредитования более прозрачными.
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