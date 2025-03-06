В Красноярске продолжает дешеветь аренда. Сколько сейчас стоят квартиры?

Posted 6 марта, 08:15
Published 6 марта, 08:15
Modified 6 марта, 08:17
Updated 6 марта, 08:17
Данными с «ПМ» поделились аналитики федерального портала «Мир квартир». За февраль аренда однокомнатных квартир подешевела на 3,1% — в среднем аренда сейчас стоит 26 528 рублей. Аренда двухкомнатной квартиры стала дешевле на 2,3%, и составляет в среднем 35 723 рубля в месяц. Снять трехкомнатную квартиру стало на 1,3% дешевле — в среднем такое жилье стоит 43 925 рублей.
Сильнее всего ценники на аренду за февраль снизились в Пензе — на 7,6%, Якутске — на 7,5%, Тольятти — на 6,7%, Барнауле — на 6,6% и Самаре — 5,4%.
Руководитель отдела аренды компании «Этажи» Евгения Жеребцова рассказывала, что за прошлый год цены на аренду жилья в Красноярске выросли на 30-35% в сравнении с 2023 годом. По словам Жеребцовой, для многих красноярцев аренда стала слишком дорогой, и некоторые квартиры пустуют месяцами.