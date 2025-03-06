В Красноярске продолжает дешеветь аренда. Сколько сейчас стоят квартиры?

Данными с «ПМ» поделились аналитики федерального портала «Мир квартир». За февраль аренда однокомнатных квартир подешевела на 3,1% — в среднем аренда сейчас стоит 26 528 рублей. Аренда двухкомнатной квартиры стала дешевле на 2,3%, и составляет в среднем 35 723 рубля в месяц. Снять трехкомнатную квартиру стало на 1,3% дешевле — в среднем такое жилье стоит 43 925 рублей.