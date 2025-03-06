В центре Красноярска продают за 24 миллиона исторический особняк с арендаторами

Posted 6 марта, 05:13
Published 6 марта, 05:13
Modified 6 марта, 05:15
Updated 6 марта, 05:15
Площадь здания составляет 392 квадрата, земельного участка — 293. На первом этаже шесть кабинетов, на втором — семь. Высота потолков на первом этаже 4,2 метра, на втором — 3,35.
В объявлении говорится, что здание продается вместе с договорами аренды. По данным 2gis, там работает четыре организации: юридическое и туристическое агентства, школа иностранных языков и детский центр.
На сайте службы по госохране объектов культурного наследия указано, что это дом ветеринарных врачей П. А. Абакумова и В. И. Пальмина, который построили до 1910 года.