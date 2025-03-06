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Posted 6 марта, 05:13

Published 6 марта, 05:13

Modified 6 марта, 05:15

Updated 6 марта, 05:15

В центре Красноярска продают за 24 миллиона исторический особняк с арендаторами

В центре Красноярска продают за 24 миллиона исторический особняк с арендаторами

6 марта 2025, 05:13
Фото: Деловой Красноярск.
В Красноярске выставили на продажу исторический особняк на улице Марковского, 29. За 100-летний деревянный памятник архитектуры просят 24 миллиона рублей.

Площадь здания составляет 392 квадрата, земельного участка — 293. На первом этаже шесть кабинетов, на втором — семь. Высота потолков на первом этаже 4,2 метра, на втором — 3,35.

Фото: Деловой Красноярск

В объявлении говорится, что здание продается вместе с договорами аренды. По данным 2gis, там работает четыре организации: юридическое и туристическое агентства, школа иностранных языков и детский центр.

На сайте службы по госохране объектов культурного наследия указано, что это дом ветеринарных врачей П. А. Абакумова и В. И. Пальмина, который построили до 1910 года.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Недвижимость#Туризм#Архитектура#Продажа#Аренда#Культурное наследие#Исторический особняк
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