Владимир Ефимов: В Черемушках запланирована реорганизация участка по программе КРТ

Заммэра уточнил, что реорганизация будет проведена на участке площадью 1,17 гектара, расположенном по адресу: улица Херсонская, владение 35. Поблизости находятся станции метро «Калужская» и «Воронцовская». За пять лет на территории возведут жилые дома для целей программы реновации и других городских нужд и объекты коммунального назначения.