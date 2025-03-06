Владимир Ефимов: В Черемушках запланирована реорганизация участка по программе КРТ

Posted 6 марта, 15:28
Published 6 марта, 15:28
Modified 6 марта, 15:29
Updated 6 марта, 15:29
Этой информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заммэра уточнил, что реорганизация будет проведена на участке площадью 1,17 гектара, расположенном по адресу: улица Херсонская, владение 35. Поблизости находятся станции метро «Калужская» и «Воронцовская». За пять лет на территории возведут жилые дома для целей программы реновации и других городских нужд и объекты коммунального назначения.
Владимир Ефимов сообщил, что финансирование проекта составит порядка 6,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 23,8 миллиона рублей. Об этом информирует mos.ru.
По информации, представленной министром правительства Москвы, руководителем департамента горимущества Максимом Гаманом, под жилые дома будет отведена большая часть территории. Общая площадь возводимого по программе реновации жилья составит 41,8 тысячи квадратных метров. Первые этажи займут торговые точки, предприятия общепита и службы бытового сервиса. Благодаря этому в районе появится более 40 рабочих мест. Придомовую территорию планируется обустроить и озеленить. Также проект предусматривает строительство игровых и спортивных площадок. Для комфорта горожан на территории откроется подземный паркинг.
В задачи программы КРТ входит возведение в России новых объектов недвижимости на месте неэффективно используемых участков. Среди них жилые дома, которые строятся в рамках программы реновации.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о реорганизации двух участков в северной и юго-западной частях столицы. В настоящее время в Москве реализуется 302 проекта КРТ общей площадью порядка 4,2 тысячи гектаров.