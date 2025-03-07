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Posted 7 марта, 12:58

Published 7 марта, 12:58

Modified 7 марта, 13:02

Updated 7 марта, 13:02

Арктического волчонка из красноярского зоопарка могут продать. Куда?

Арктического волчонка из красноярского зоопарка могут продать. Куда?

7 марта 2025, 12:58
Фото: t.me/roev_ruchey.
Арктический волчонок Велес не останется в красноярском зоопарке «Роев ручей».

Арктический волчонок родился в мае 2024 года в «Роевом ручье» у пары волков Олафа и Бланки. О возможном его переезде рассказал пресс-секретарь зоопарка Олег Чипура.

«В данном случае у нас у пары арктических волков родился волчонок Велес. Для того, чтобы исключить кровосмешения, мы готовы передать его в другой зоопарк. А может быть, обменять на другого арктического волка или другое животное. Но скорее всего, здесь будет продажа в одностороннем порядке», — цитирует Чипуру ТВК.

Волчонок может отправиться в калининградский зоопарк. Когда планируется перевезти Велеса, пока неизвестно. Сейчас идут переговоры.

«Пока ждем. Здесь нужно согласовать логистику, оплату — не сиюминутный момент, что договорились и завтра отправили. Так что пока Велес дома, но планируем».

В калининградском зоопарке живет арктическая волчица Веста. Она приехала из Белгородского зоопарка, чтобы составить пару местному тундровому волку Акеле. Однако спустя какое-то время сотрудники зоопарка заметили, что самец начал худеть. Оказалось, он оставлял еду для своей новой подруги.

На время их расселили, но в июне 2024 года в возрасте 14,5 года Акела умер.

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