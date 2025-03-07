Арктического волчонка из красноярского зоопарка могут продать. Куда?

В калининградском зоопарке живет арктическая волчица Веста. Она приехала из Белгородского зоопарка, чтобы составить пару местному тундровому волку Акеле. Однако спустя какое-то время сотрудники зоопарка заметили, что самец начал худеть. Оказалось, он оставлял еду для своей новой подруги.