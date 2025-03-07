Арктического волчонка из красноярского зоопарка могут продать. Куда?

Posted 7 марта, 12:58
Published 7 марта, 12:58
Modified 7 марта, 13:02
Updated 7 марта, 13:02
Арктический волчонок родился в мае 2024 года в «Роевом ручье» у пары волков Олафа и Бланки. О возможном его переезде рассказал пресс-секретарь зоопарка Олег Чипура.
«В данном случае у нас у пары арктических волков родился волчонок Велес. Для того, чтобы исключить кровосмешения, мы готовы передать его в другой зоопарк. А может быть, обменять на другого арктического волка или другое животное. Но скорее всего, здесь будет продажа в одностороннем порядке», — цитирует Чипуру ТВК.
Волчонок может отправиться в калининградский зоопарк. Когда планируется перевезти Велеса, пока неизвестно. Сейчас идут переговоры.
«Пока ждем. Здесь нужно согласовать логистику, оплату — не сиюминутный момент, что договорились и завтра отправили. Так что пока Велес дома, но планируем».
В калининградском зоопарке живет арктическая волчица Веста. Она приехала из Белгородского зоопарка, чтобы составить пару местному тундровому волку Акеле. Однако спустя какое-то время сотрудники зоопарка заметили, что самец начал худеть. Оказалось, он оставлял еду для своей новой подруги.
На время их расселили, но в июне 2024 года в возрасте 14,5 года Акела умер.