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Posted 7 марта, 04:57

Published 7 марта, 04:57

Modified 7 марта, 05:00

Updated 7 марта, 05:00

Члена банды Малиновского экстрадируют из Таиланда

Члена банды Малиновского экстрадируют из Таиланда

7 марта 2025, 04:57
Фото: Генпрокуратура России.
Жителя Красноярска, состоявшего банде Малиновского и обвиняемого в хулиганстве, экстрадируют из Таиланда в Россию. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

По версии следствия, 2 февраля 2023 года 13 участников ОПГ избили двух посетителей фитнес-клуба. Причиной конфликта стала переписка одного из пострадавших в соцсетях с женой приближенного Малиновского. Пятерых нападавших уже осудили — им назначили до 5,5 лет колонии, дело против других участников выделено в отдельное производство.

Видео: Генпрокуратура России.

Один из участников драки скрылся от следствия, а в ноябре 2023 года его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Обвиняемого обнаружили в Таиланде, по запросу Генпрокуратуры «компетентные органы» согласились его экстрадировать. Его доставят из Бангкока в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН и Интерпола.

  • Сам Малиновский объявлен в международный розыск. По версии следствия, с 2018 года он создал под своим руководством преступное сообщество из более чем 50 человек, чтобы зарабатывать с помощью «совершения тяжких и особо тяжких преступлений, повышать свой авторитет».
  • На Малиновского уже заведено больше пяти уголовных дел: за руководство ОПГ (210 УК РФ), три за вымогательство (163 УК РФ) и повреждение объектов культурного наследия (243 УК РФ).
  • Ранее мы рассказывали, как банда Малиновского «отжала» у красноярца шесть квартир. Он заговорил спустя пять лет.
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#Владислав Савончик#Видео#Красноярск#Таиланд#ОПГ#Хулиганство#Генпрокуратура#Фитнес-клуб
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