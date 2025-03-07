Члена банды Малиновского экстрадируют из Таиланда

Один из участников драки скрылся от следствия, а в ноябре 2023 года его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Обвиняемого обнаружили в Таиланде, по запросу Генпрокуратуры «компетентные органы» согласились его экстрадировать. Его доставят из Бангкока в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН и Интерпола.