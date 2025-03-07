Члена банды Малиновского экстрадируют из Таиланда

Posted 7 марта, 04:57
Published 7 марта, 04:57
Modified 7 марта, 05:00
Updated 7 марта, 05:00
По версии следствия, 2 февраля 2023 года 13 участников ОПГ избили двух посетителей фитнес-клуба. Причиной конфликта стала переписка одного из пострадавших в соцсетях с женой приближенного Малиновского. Пятерых нападавших уже осудили — им назначили до 5,5 лет колонии, дело против других участников выделено в отдельное производство.
Один из участников драки скрылся от следствия, а в ноябре 2023 года его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Обвиняемого обнаружили в Таиланде, по запросу Генпрокуратуры «компетентные органы» согласились его экстрадировать. Его доставят из Бангкока в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН и Интерпола.