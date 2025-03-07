«Для вас доставка букета!»: красноярок предупредили о новой схеме мошенников

Схема такая: злоумышленники звонят девушке и сообщают, что ей отправили букет цветов от неизвестного отправителя. У нее спрашивают адрес и время, удобный для получения доставки, а спустя время получателю звонит лже-работник курьерской службы и просит назвать код из СМС якобы для подтверждения доставки.