«Для вас доставка букета!»: красноярок предупредили о новой схеме мошенников

Posted 7 марта, 09:27
Published 7 марта, 09:27
Modified 7 марта, 09:29
Updated 7 марта, 09:29
Схема такая: злоумышленники звонят девушке и сообщают, что ей отправили букет цветов от неизвестного отправителя. У нее спрашивают адрес и время, удобный для получения доставки, а спустя время получателю звонит лже-работник курьерской службы и просит назвать код из СМС якобы для подтверждения доставки.
На самом деле это код авторизации в мобильном банке или на портале госуслуг.
«Зная минимальный набор персональных данных, мошенники охотятся за СМС-кодами. Зачастую они являются последними ключами для входа в мобильное приложение банка или на „Госуслуги“. Ни в коем случае не называйте эти коды», — предупредил управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.