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Posted 7 марта, 09:27

Published 7 марта, 09:27

Modified 7 марта, 09:29

Updated 7 марта, 09:29

«Для вас доставка букета!»: красноярок предупредили о новой схеме мошенников

«Для вас доставка букета!»: красноярок предупредили о новой схеме мошенников

7 марта 2025, 09:27
Фото: 1MI.
В Красноярске перед 8 Марта мошенники стали обманывать красноярок по новой схеме — с фейковыми доставками цветов.

Схема такая: злоумышленники звонят девушке и сообщают, что ей отправили букет цветов от неизвестного отправителя. У нее спрашивают адрес и время, удобный для получения доставки, а спустя время получателю звонит лже-работник курьерской службы и просит назвать код из СМС якобы для подтверждения доставки.

На самом деле это код авторизации в мобильном банке или на портале госуслуг.

«Зная минимальный набор персональных данных, мошенники охотятся за СМС-кодами. Зачастую они являются последними ключами для входа в мобильное приложение банка или на „Госуслуги“. Ни в коем случае не называйте эти коды», — предупредил управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.
  • За два месяца 2025 года жертвами интернет-преступников стали 1368 жителей края. Причинённый ущерб составил более 322 миллионов рублей. Как заявляют в прокуратуре, доля раскрываемости данных преступлений — всего 15,9%.
  • Ранее мы рассказывали, как мошенники уговорили 54-летнюю психолога из красноярской гимназии заняться инвестициями и заложить квартиру. Она перевела им 4,5 миллиона рублей.
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#София Штейнберг#Люди#Общество#Красноярск#Мошенники#Красноярский край#Обман#Цветы#Праздник
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