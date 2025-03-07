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Posted 7 марта, 11:39

Published 7 марта, 11:39

Modified 7 марта, 11:44

Updated 7 марта, 11:44

Ростбиф с шампанским или вафля с водой: чем красноярцев кормят в самолетах

Ростбиф с шампанским или вафля с водой: чем красноярцев кормят в самолетах

7 марта 2025, 11:39
Фото: vk.com/airlinemeals.
Пассажиры красноярских рейсов делятся фотографиями и впечатлениями от бортового питания в соцсетях. Мы решили изучить их отзывы.

Красноярцы делятся обзорами на еду в самолетах в группе в VK «Бортовое питание». Например, вот обзор на еду на утреннем рейсе «Красноярск-Норильск» авиакомпанией NordStar:

У каждой авиакомпании в РФ существуют определённые нормативы питания на авиарейсах. Эти нормативы могут различаться в зависимости от класса обслуживания, продолжительности полёта, типа воздушного судна и других факторов.

Обычно пассажирам предоставляются следующие виды питания:

  • Завтрак — обычно предлагается в утренних рейсах и включает в себя напитки, хлебобулочные изделия, масло, джем, сыр, колбасу или ветчину.
  • Обед — предоставляется в длительных рейсах и включать в себя горячие блюда, салаты, десерты.
  • Ужин — предлагается в вечерних рейсах, может состоять из лёгких закусок, десертов, напитков.

Еще авиакомпании могут предоставлять детское питание или другие специальные меню: вегетарианские, кошерные и другие.

Не все авиакомпании предоставляют питание на своих рейсах. Некоторые компании предлагают пассажирам возможность заказать еду за дополнительную плату.

Самое богатое питание обычно предлагают тем, кто летит бизнес-классом. Вот такой обед был на рейсе авиакомпании «Аврора» Южно-Сахалинск — Красноярск: красная рыба с рисом, мясное ассорти, напитки и десерт.

«Брал рыбу, превосходная. Не сухая, вкусная шапка сверху. Куриный шашлычок и рулет мясной тоже были прекрасными», — оставил отзыв пассажир.
Фото: vk.com/airlinemeals

А вот питание пассажира бизнес-класса другого рейса: Москва — Красноярск авиакомпанией «Аэрофлот». Девушка взяла шампанское, ростбиф на закуску, куриное бедро как горячее и тирамису на десерт.

Кстати, на питание в бизнес-классе есть и негативные отзывы. Вот один из них от пассажирки рейсов Москва — Красноярск — Москва авиакомпанией «Аэрофлот»:

Вот какие еще блюда подавали пассажирам бизнес-класса на красноярских рейсах:

  • Дорадо, фаршированная овощами, с пюре из зеленого горошка, сельдереем и бататом;
  • Палтус на коже с кускусом, брокколи с морковно-апельсиновым соусом;
  • Лепешка с овощами по-страгоновски и пак-чой с вегетарианским соусом;
  • Куриная грудка с лемонграссом, лечо из сладкого перца с медом и пюре из горошка с соусом Буитон;
  • Обжаренное на оливковом масле филе дорадо с медовой тыквой и итальянским соусом из маслин, черри, каперсов и специй;
  • Томлёная говядина Оссобуко, приготовленная по традиционному итальянскому рецепту, с пармезановым перлотто;
  • Запечённые со специями и зеленью овощи на подушке из соуса с брокколи и сушёной клюквой и кедровыми.

Еще один рейс авиакомпании «Аврора» Южно-Сахалинск — Красноярск. Только на этот раз показываем питание пассажира из эконом-класса: напитки на выбор, запеканка с курицей, хлеб, булочка, масло, кекс и холодная закуска: сыр, куриный рулет, перец, лист салата.

Фото: vk.com/airlinemeals

Вот еще один обед из эконом-класса на рейсе Nordstar Красноярск — Санкт-Петербург. В начале предложили в начале холодные напитки, а затем горячее питание: на выбор сосиски с макаронами, ветчина с рисом, гречка с курицей.

В ланчбоксе была морковка по-корейски, чокопай и булочка с сыром.

Фото: vk.com/airlinemeals

Совсем без питания часто остаются пассажиры внутренних рейсов по Красноярскому краю. Например, на рейсе «КрасАвиа» Красноярск — Северо-Енисейск в полете были предложены только напитки: вода газированная, без газа и лимонад «Дюшес».

Фото: vk.com/airlinemeals

Но иногда на подобных рейсах, где питание не предусмотрено, можно заказать себе еду заранее за дополнительную плату. Так сделала пассажирка рейса Горно-Алтайск — Красноярск от «КрасАвиа»: дополнительно к напиткам она получил сэндвич.

А есть рейсы, где всё же предлагают небольшой перекус. Например, рейс авиакомпании «Россия» Красноярск — Тюмень.

«После взлета предложили напитки на выбор: чай, кофе, вода и по две вафли „Яшкино“ каждому пассажиру».
Фото: vk.com/airlinemeals

Вот такое питание предлагают на международном рейсе Красноярск — Анталья авиакомпании Azur Air.

«И макароны и сосиска были достаточно вкусными. Не самый дешман, не бумага, не соя. Все достаточно вкусно приготовлено (судя по всему в порту Красноярска). Плюсом два раза напитки и два раза чай/кофе/кекс за весь полет».
Фото: vk.com/airlinemeals

А это обед уже на обратном полете Анталья — Красноярск авиакомпании Azur Air.

«На обратном пути борт был загружен питанием турецкой готовки. Болоньезе со спагетти или рис с курицей. И то и другое было вкусным».
Фото: vk.com/airlinemeals

Еще один международный рейс с обедом: Красноярск — Санья, авиакомпания «Россия».

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