Ростбиф с шампанским или вафля с водой: чем красноярцев кормят в самолетах

Posted 7 марта, 11:39
Published 7 марта, 11:39
Modified 7 марта, 11:44
Updated 7 марта, 11:44
Красноярцы делятся обзорами на еду в самолетах в группе в VK «Бортовое питание». Например, вот обзор на еду на утреннем рейсе «Красноярск-Норильск» авиакомпанией NordStar:
У каждой авиакомпании в РФ существуют определённые нормативы питания на авиарейсах. Эти нормативы могут различаться в зависимости от класса обслуживания, продолжительности полёта, типа воздушного судна и других факторов.
Обычно пассажирам предоставляются следующие виды питания:
Еще авиакомпании могут предоставлять детское питание или другие специальные меню: вегетарианские, кошерные и другие.
Не все авиакомпании предоставляют питание на своих рейсах. Некоторые компании предлагают пассажирам возможность заказать еду за дополнительную плату.
Самое богатое питание обычно предлагают тем, кто летит бизнес-классом. Вот такой обед был на рейсе авиакомпании «Аврора» Южно-Сахалинск — Красноярск: красная рыба с рисом, мясное ассорти, напитки и десерт.
«Брал рыбу, превосходная. Не сухая, вкусная шапка сверху. Куриный шашлычок и рулет мясной тоже были прекрасными», — оставил отзыв пассажир.
А вот питание пассажира бизнес-класса другого рейса: Москва — Красноярск авиакомпанией «Аэрофлот». Девушка взяла шампанское, ростбиф на закуску, куриное бедро как горячее и тирамису на десерт.
Кстати, на питание в бизнес-классе есть и негативные отзывы. Вот один из них от пассажирки рейсов Москва — Красноярск — Москва авиакомпанией «Аэрофлот»:
Вот какие еще блюда подавали пассажирам бизнес-класса на красноярских рейсах:
Еще один рейс авиакомпании «Аврора» Южно-Сахалинск — Красноярск. Только на этот раз показываем питание пассажира из эконом-класса: напитки на выбор, запеканка с курицей, хлеб, булочка, масло, кекс и холодная закуска: сыр, куриный рулет, перец, лист салата.
Вот еще один обед из эконом-класса на рейсе Nordstar Красноярск — Санкт-Петербург. В начале предложили в начале холодные напитки, а затем горячее питание: на выбор сосиски с макаронами, ветчина с рисом, гречка с курицей.
В ланчбоксе была морковка по-корейски, чокопай и булочка с сыром.
Совсем без питания часто остаются пассажиры внутренних рейсов по Красноярскому краю. Например, на рейсе «КрасАвиа» Красноярск — Северо-Енисейск в полете были предложены только напитки: вода газированная, без газа и лимонад «Дюшес».
Но иногда на подобных рейсах, где питание не предусмотрено, можно заказать себе еду заранее за дополнительную плату. Так сделала пассажирка рейса Горно-Алтайск — Красноярск от «КрасАвиа»: дополнительно к напиткам она получил сэндвич.
А есть рейсы, где всё же предлагают небольшой перекус. Например, рейс авиакомпании «Россия» Красноярск — Тюмень.
«После взлета предложили напитки на выбор: чай, кофе, вода и по две вафли „Яшкино“ каждому пассажиру».
Вот такое питание предлагают на международном рейсе Красноярск — Анталья авиакомпании Azur Air.
«И макароны и сосиска были достаточно вкусными. Не самый дешман, не бумага, не соя. Все достаточно вкусно приготовлено (судя по всему в порту Красноярска). Плюсом два раза напитки и два раза чай/кофе/кекс за весь полет».
А это обед уже на обратном полете Анталья — Красноярск авиакомпании Azur Air.
«На обратном пути борт был загружен питанием турецкой готовки. Болоньезе со спагетти или рис с курицей. И то и другое было вкусным».
Еще один международный рейс с обедом: Красноярск — Санья, авиакомпания «Россия».