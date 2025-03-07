КМСП и ФАС разработали алгоритм реагирования по неплатежам бизнесу от заказчиков

Posted 7 марта, 10:34
Published 7 марта, 10:34
Modified 7 марта, 10:34
Updated 7 марта, 10:34
Для уменьшения сроков погашения задолженности Корпорация МСП совместно с ФАС России и общественными объединениями предпринимателей («Опора России», РСПП, «Деловая Россия») внедрила «бесшовный» процесс реагирования, который предполагает, что после получения обращения предпринимателя через «Сервис 360°» на платформе МСП.РФ корпорация начинает урегулирование вопроса в досудебном порядке. При отсутствии результата она передает необходимые документы в ФАС для привлечения заказчика к административной ответственности, пишут РИА Новости.
В результате сотрудничества Корпорации МСП и ФАС России начиная с декабря 2024 года заказчики полностью или частично выплатили 228 миллионов рублей по 16 контрактам. В отношении семи заказчиков были инициированы административные дела.
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что к концу февраля поступило 437 обращений от представителей малого и среднего бизнеса в связи с задержками оплаты поставленных товаров и оказанных услуг. Общая сумма долга перед МСП-поставщиками составила около 5,1 миллиарда рублей.
По заявлению Исаевича, благодаря взаимодействию с соответствующими органами власти и организациями корпорации удалось добиться выплаты свыше 4,2 миллиарда рублей. Он отметил, что сотрудничество с ФАС России способствует повышению эффективности данной работы и сокращению времени погашения задолженностей перед предпринимателями.
Исаевич подчеркнул, что раньше бизнесменам приходилось самим обращаться в суд за взысканием долгов, теперь же Корпорация МСП сама взаимодействует с заказчиками и Федеральной антимонопольной службой.
По его словам, средний срок задолженности по обращениям в 2025 году составил 112 дней. Для малого и среднего предпринимательства крайне важна своевременная оплата по исполненным контрактам, чтобы избежать серьезных кассовых разрывов и продолжать свою деятельность и развитие. Часто удается достичь компромисса без обращения в суд. Тем не менее в некоторых ситуациях корпорации приходится инициировать привлечение недобросовестных заказчиков к административной ответственности.