КМСП и ФАС разработали алгоритм реагирования по неплатежам бизнесу от заказчиков

По его словам, средний срок задолженности по обращениям в 2025 году составил 112 дней. Для малого и среднего предпринимательства крайне важна своевременная оплата по исполненным контрактам, чтобы избежать серьезных кассовых разрывов и продолжать свою деятельность и развитие. Часто удается достичь компромисса без обращения в суд. Тем не менее в некоторых ситуациях корпорации приходится инициировать привлечение недобросовестных заказчиков к административной ответственности.