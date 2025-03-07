Корпорация МСП сообщила о поддержке малого и среднего бизнеса участниками НГС

Posted 7 марта, 07:30
Published 7 марта, 07:30
Modified 7 марта, 07:30
Updated 7 марта, 07:30
Рекордное число компаний (около 74 тысяч) смогли воспользоваться этой поддержкой в течение прошлого года, что на 71% превышает показатель 2023 года. Более 60% (774,3 млрд руб.) от общего объема привлеченного финансирования малый и средний бизнес получил по линии Корпорации МСП, пишут iz.ru.
Глава Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что количество субъектов малого и среднего предпринимательства в прошедшем году достигло максимальной отметки в 6,59 миллиона. По его мнению, этот рост обусловлен в том числе комплексом мер государственной поддержки. Ключевой потребностью МСП является привлечение денежных средств, и государство активно помогает в этом через инструменты НГС. Благодаря им предприятия получили возможность привлечь свыше 1,18 триллиона рублей. Исаевич подчеркнул, что гарантии и поручительства, предоставляемые участниками НГС, помогают предпринимателям решать основную проблему — обеспечение залога для получения кредитов.
Он также отметил двукратное увеличение объема поддержки, направленной компаниям, работающим в научно-технической сфере. В 2024 году она составила 81,5 миллиарда рублей. В секторе информационных технологий (ИТ) зафиксирован рост на 12%. Исаевич акцентировал внимание на важности этой тенденции, так как именно эти компании создают научно-производственный потенциал страны, необходимый для реализации программ импортозамещения и достижения технологической независимости.
Среди различных отраслей экономики наибольший объем финансовой поддержки при содействии НГС получили малые и средние предприятия, занятые в обрабатывающей промышленности (252,9 млрд рублей), строительстве (236,7 млрд), научно-технической сфере (81,5 млрд), сфере транспортировки и хранения (67,4 млрд), сельском хозяйстве (50,3 млрд), индустрии гостеприимства и общественного питания (29,7 млрд) и ИТ-секторе (24,7 млрд).
В числе лидеров по объему привлеченного финансирования с использованием инструментов НГС, помимо предприятий Москвы и Санкт-Петербурга, оказались субъекты МСП из Свердловской и Ростовской областей (88,6 млрд и 37,1 млрд рублей соответственно), Краснодарского края (35,7 млрд), Республики Татарстан (28,8 млрд) и Новосибирской области (28,1 млрд).
Зафиксирован рост объема поддержки и в новых регионах России: ДНР (1,3 млрд рублей), ЛНР (0,9 млрд), Запорожской и Херсонской областях (0,6 млрд и 0,2 млрд). Значительное увеличение по сравнению с 2023 годом отмечено в Брянской (267%) и Архангельской областях (158%), республиках Адыгея (199%) и Калмыкия (185%).