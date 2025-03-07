Корпорация МСП сообщила о поддержке малого и среднего бизнеса участниками НГС

Глава Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что количество субъектов малого и среднего предпринимательства в прошедшем году достигло максимальной отметки в 6,59 миллиона. По его мнению, этот рост обусловлен в том числе комплексом мер государственной поддержки. Ключевой потребностью МСП является привлечение денежных средств, и государство активно помогает в этом через инструменты НГС. Благодаря им предприятия получили возможность привлечь свыше 1,18 триллиона рублей. Исаевич подчеркнул, что гарантии и поручительства, предоставляемые участниками НГС, помогают предпринимателям решать основную проблему — обеспечение залога для получения кредитов.