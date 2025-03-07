Красноярец уклонился от налогов на 83 миллиона и попал под суд

Posted 7 марта, 03:17
Published 7 марта, 03:17
Modified 7 марта, 03:19
Updated 7 марта, 03:19
Как сообщили в прокуратуре директор ООО «Мтл Импорт» с 2018 по 2022 год сфальсифицировал 36 договоров с организациями и занизил налоговую базу с помощью подложных документов.
Нарушения вскрылись при проверке налоговых деклараций. Выяснилось, что долг предприятия по налогам превышает 83 миллионов рублей.
Прокуратура заявила иск о взыскании причиненного ущерба. В ходе расследования уголовного дела на «Ауди А8L», «Лексус RX330 4WD», квартиру и нежилое помещение обвиняемого стоимостью 15,6 миллиона рублей наложили арест.
Прокуратура утвердила обвинение в уклонении от уплаты налогов (п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ). Дело направлено в суд.
Согласно данным «Спарка», «Мтл Импорт» признано банкротом в 2024 году. Компания занималась торговлей. Директором в период с 2014 по 2022 являлся Марк Богданов. Последние данные о прибыли компании раскрывались в 2021 году. Доходы составили 164,2 млн рублей, а расходы — 170 млн рублей.