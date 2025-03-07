Красноярец уклонился от налогов на 83 миллиона и попал под суд

Согласно данным «Спарка», «Мтл Импорт» признано банкротом в 2024 году. Компания занималась торговлей. Директором в период с 2014 по 2022 являлся Марк Богданов. Последние данные о прибыли компании раскрывались в 2021 году. Доходы составили 164,2 млн рублей, а расходы — 170 млн рублей.