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Posted 7 марта, 12:18

Published 7 марта, 12:18

Modified 7 марта, 12:22

Updated 7 марта, 12:22

Красноярцы и красноярки выстроились в гигантские очереди в магазинах косметики

Красноярцы и красноярки выстроились в гигантские очереди в магазинах косметики

7 марта 2025, 12:18
Фото: Татьяна Зарва, Ngs24.ru.
В Красноярске сегодня, 7 марта, в магазинах косметики образовались гигантские очереди.

Об очередях пишет издание Ngs24.ru. Такие очереди образовались в магазине «Золотое яблоко» в ТРЦ «Планета». Большинство покупателей косметики женщины, а мужчины в основном покупают подарочные сертификаты.

«Консультанты едва успевают — бегают в „мыле“ по залу. Корзинок, кстати, нет вообще, многие носят товары в руках», — рассказывает корреспондент издания Татьяна Зарва.
Фото: Татьяна Зарва, Ngs24.ru

Одна из сотрудниц магазина рассказала, что еще вчера такого потока покупателей не было.

«Как ни странно, почему-то все люди именно в последний момент спохватились, что у них нет карандаша тонального, еще что-то. Мужчины очень много сертификатов покупают с утра. Буквально только открылись двери, сразу же мужчины зашли толпами покупать сертификаты. Завтра, скорее всего народа будет не меньше, — рассказывает сотрудница.
Фото: Татьяна Зарва, Ngs24.ru

В других сетях косметики людей меньше. Например, в «Рив гош» и в «Иль-де ботэ».

Фото: Татьяна Зарва, Ngs24.ru

Здесь мы собрали список подарков, которые могут порадовать девушек и женщин на 8 Марта — в подборке идеи для презента девушке, коллеге, маме.

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