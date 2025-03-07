Красноярцы и красноярки выстроились в гигантские очереди в магазинах косметики

Posted 7 марта, 12:18
Published 7 марта, 12:18
Modified 7 марта, 12:22
Updated 7 марта, 12:22
Об очередях пишет издание Ngs24.ru. Такие очереди образовались в магазине «Золотое яблоко» в ТРЦ «Планета». Большинство покупателей косметики женщины, а мужчины в основном покупают подарочные сертификаты.
«Консультанты едва успевают — бегают в „мыле“ по залу. Корзинок, кстати, нет вообще, многие носят товары в руках», — рассказывает корреспондент издания Татьяна Зарва.
Одна из сотрудниц магазина рассказала, что еще вчера такого потока покупателей не было.
«Как ни странно, почему-то все люди именно в последний момент спохватились, что у них нет карандаша тонального, еще что-то. Мужчины очень много сертификатов покупают с утра. Буквально только открылись двери, сразу же мужчины зашли толпами покупать сертификаты. Завтра, скорее всего народа будет не меньше, — рассказывает сотрудница.
В других сетях косметики людей меньше. Например, в «Рив гош» и в «Иль-де ботэ».
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