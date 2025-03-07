Минусинец в момент убийства пенсионеров был в розыске за вымогательство

Posted 7 марта, 05:58
Published 7 марта, 05:58
Modified 7 марта, 08:12
Updated 7 марта, 08:12
По данным следствия, 3 марта мужчина пришел в квартиру, где проживала его супруга. Женщина не открыла ему дверь, поэтому он пошел к 66-летним соседям на этаже. Мужчина попросился к ним, заявив, что ждет жену.
Пенсионеры впустили его в квартиру и пригласили за стол. Во время беседы мужчина услышал шум в подъезде и, подойдя к входной двери, через глазок увидел сотрудников полиции. Накануне он вместе со своим приятелем совершил вымогательство и оказался в розыске.
Мужчина решил сбежать через балкон на 7-м этаже. Чтобы пенсионеры не помешали реализовать план, он попросил у них и связал им руки женщины. В СК уточняю, полицейские, которых он видел в подъезде, искали не его.
После этого между пенсионером и мужчиной завязалась драка, во время которой агрессор взял канцелярский нож и несколько раз ударил им по жертвам.
Далее фигурант похитил телефон, деньги и ключи от автомобиля на котором добрался до Красноярска. Его задержали на съемной квартире.
Его отправили в СИЗО на два месяца.
Ранее мужчина был судим за пьяную езду, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, угон машины, кражи, мошенничество.