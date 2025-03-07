prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта, 05:58

Published 7 марта, 05:58

Modified 7 марта, 08:12

Updated 7 марта, 08:12

Минусинец в момент убийства пенсионеров был в розыске за вымогательство

Минусинец в момент убийства пенсионеров был в розыске за вымогательство

7 марта 2025, 05:58
Фото: Прокуратура Красноярского края.
В прокуратуре поделились подробностями убийства пожилой пары в Минусинске.

По данным следствия, 3 марта мужчина пришел в квартиру, где проживала его супруга. Женщина не открыла ему дверь, поэтому он пошел к 66-летним соседям на этаже. Мужчина попросился к ним, заявив, что ждет жену.

Пенсионеры впустили его в квартиру и пригласили за стол. Во время беседы мужчина услышал шум в подъезде и, подойдя к входной двери, через глазок увидел сотрудников полиции. Накануне он вместе со своим приятелем совершил вымогательство и оказался в розыске.

Мужчина решил сбежать через балкон на 7-м этаже. Чтобы пенсионеры не помешали реализовать план, он попросил у них и связал им руки женщины. В СК уточняю, полицейские, которых он видел в подъезде, искали не его.

После этого между пенсионером и мужчиной завязалась драка, во время которой агрессор взял канцелярский нож и несколько раз ударил им по жертвам.

Видео: Прокуратура Красноярского края.

Далее фигурант похитил телефон, деньги и ключи от автомобиля на котором добрался до Красноярска. Его задержали на съемной квартире.

Его отправили в СИЗО на два месяца.

Ранее мужчина был судим за пьяную езду, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, угон машины, кражи, мошенничество.

Читайте также:
Красноярец угрожал убить продавца шаурмы игрушечным пистолетом и получил условкуУбившего жену и ее возлюбленного ачинца отправили в СИЗО
#Владислав Савончик#Видео#Криминал#Красноярск#Кража#Полиция#Убийство#Пенсионеры#Драка#СИЗО#Минусинск#Вымогательство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика