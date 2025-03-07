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Posted 7 марта, 07:48

Published 7 марта, 07:48

Modified 7 марта, 08:19

Updated 7 марта, 08:19

На вокзале в Красноярске девушкам подарили тюльпаны

На вокзале в Красноярске девушкам подарили тюльпаны

7 марта 2025, 07:48
Фото: КрасЖД.
Акция «Весеннее настроение» в честь Международного женского дня прошла на главном вокзале в Красноярске.

Красноярские железнодорожники поздравили с 8 Марта путешественниц, отправляющихся в этот день на поезде или возвращающихся из поездки.

Фото: КрасЖД

Каждой — вручили тюльпаны, отметив, что они символизируют весеннее обновление, красоту и тёплые чувства.

Акция создала особое настроение в холлах, залах ожидания вокзала и на перронах, где железнодорожники с букетами цветов встречали электрички и поезда.

Фото: КрасЖД

Цветы с добрыми пожеланиями они дарили не только женщинам — пассажирам, но и проводницам, которые встретят праздник в пути.

#Владислав Савончик
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