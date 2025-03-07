На вокзале в Красноярске девушкам подарили тюльпаны

Posted 7 марта, 07:48
Published 7 марта, 07:48
Modified 7 марта, 08:19
Updated 7 марта, 08:19
Красноярские железнодорожники поздравили с 8 Марта путешественниц, отправляющихся в этот день на поезде или возвращающихся из поездки.
Каждой — вручили тюльпаны, отметив, что они символизируют весеннее обновление, красоту и тёплые чувства.
Акция создала особое настроение в холлах, залах ожидания вокзала и на перронах, где железнодорожники с букетами цветов встречали электрички и поезда.
Цветы с добрыми пожеланиями они дарили не только женщинам — пассажирам, но и проводницам, которые встретят праздник в пути.