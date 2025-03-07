Норильская журналистка попробовала прожить день на 270 рублей

Posted 7 марта, 08:42
Published 7 марта, 08:42
Modified 7 марта, 08:44
Updated 7 марта, 08:44
Ролик с экспериментом опубликовали в соцсетях издания «Заполярье». Альбина закупилась продуктами на 270 рублей в местном дискаунтере: она купила картошку на 24 рубля, две сосиски почти за 51 рубль, лапшу быстрого приготовления почти за 27 рублей, овсянку за 32 рубля, один банан за 37 рублей, две слойки с яблоком за 76 рублей и растворимый кофе за 22 рубля.
В итоге в меню журналистки были овсянка, кофе и слойка с яблоком — на завтрак, лапша быстрого приготовления с сосиской и банан — на обед и три картошки с сосиской и слойка — на ужин.
В комментариях жители довольно негативно оценили такой эксперимент:
«Такая чушь, кому и что вы хотите этим доказать? Что это за питание на севере без мяса».
«Класс, пусть так питается полгода хотя бы и потом вернемся к этой теме».
«К чему этот ролик, она что призывает так северянам питаться? С ума сошла что ли».