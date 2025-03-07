prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта, 08:42

Published 7 марта, 08:42

Modified 7 марта, 08:44

Updated 7 марта, 08:44

Норильская журналистка попробовала прожить день на 270 рублей

Норильская журналистка попробовала прожить день на 270 рублей

7 марта 2025, 08:42
Фото: Заполярье, vk.com.
Норильская журналистка газеты «Заполярье» Альбина Валеева попробовала прожить день на 270 рублей.

Ролик с экспериментом опубликовали в соцсетях издания «Заполярье». Альбина закупилась продуктами на 270 рублей в местном дискаунтере: она купила картошку на 24 рубля, две сосиски почти за 51 рубль, лапшу быстрого приготовления почти за 27 рублей, овсянку за 32 рубля, один банан за 37 рублей, две слойки с яблоком за 76 рублей и растворимый кофе за 22 рубля.

В итоге в меню журналистки были овсянка, кофе и слойка с яблоком — на завтрак, лапша быстрого приготовления с сосиской и банан — на обед и три картошки с сосиской и слойка — на ужин.

В комментариях жители довольно негативно оценили такой эксперимент:

«Такая чушь, кому и что вы хотите этим доказать? Что это за питание на севере без мяса».
«Класс, пусть так питается полгода хотя бы и потом вернемся к этой теме».
«К чему этот ролик, она что призывает так северянам питаться? С ума сошла что ли».
Читайте также:
К концу года кофе подорожает на 40%. Почему и сколько он стоит сейчас?В Красноярске блогер сравнил цены на продукты 2021 и 2024 годов
#София Штейнберг#Город#Деньги#Люди#Общество#Еда#Норильск#Продукты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика