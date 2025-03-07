Норильская журналистка попробовала прожить день на 270 рублей

Ролик с экспериментом опубликовали в соцсетях издания «Заполярье». Альбина закупилась продуктами на 270 рублей в местном дискаунтере: она купила картошку на 24 рубля, две сосиски почти за 51 рубль, лапшу быстрого приготовления почти за 27 рублей, овсянку за 32 рубля, один банан за 37 рублей, две слойки с яблоком за 76 рублей и растворимый кофе за 22 рубля.