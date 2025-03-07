Объявлен первый победитель масштабного хоккейного розыгрыша в Хабаровске

Posted 7 марта, 13:02
Published 7 марта, 13:02
Modified 7 марта, 13:03
Updated 7 марта, 13:03
В «Платинум Арене» горожане собрались заранее. Одни коротали время в кафе, другие принимали участие в конкурсах. Были и те, кто переоделся в брендовые футболки с логотипом любимой команды. Если говорить о настроении, то это было похоже на хорошо сжатую пружину: все было сдержанно, так, чтобы все эмоции выплеснуть во время красиво забитой шайбы. А уж это иногда умеют делать хабаровские хоккеисты!
Суперпобеда
В этот день вручили призы первым победителям масштабного розыгрыша призов «Шайба. Тачка. OLIMPBET». Гость Хабаровска из Красноярска, 43-летний Александр Шпаковский, выиграл автомобиль стоимостью 5 миллионов рублей — премиальный кроссовер Exeed RX.
— Был ли опыт участия в такого рода розыгрышах?
— В 2007 году чемпионат Европы по футболу. Зашел в специальный павильон, поставил 100 рублей и выиграл 7 тысяч рублей. Сумма для того времени была очень неплохая. Я люблю спорт. В прошлом занимался вольной борьбой. Конечно, фигурное катание, художественную гимнастику могу не смотреть. А состязания, от футбола до регби, я смотрю, особенно борьбу — и дзюдо, и классическую, греко-римскую, вольную, самбо.
— А хоккей?
— Хоккей смотрю.
— Любимая команда есть? За кого болеешь?
— Все команды любимые — от Уфы и до Тихого океана. Болею за приморский «Авангард».
— А хабаровчане?
— Будут играть, допустим, ЦСКА и «Амур», я буду болеть за «Амур». Если будут играть «Авангард» и «Амур», я скажу: «Ребята, покажите хороший хоккей». Это когда много шайб забито и такая невязкая игра. Ну и счет хороший.
— У всякой победы своя уникальная история. Как узнал про розыгрыш?
— У меня было скачано приложение в смартфоне OLIMPBET. Я периодически ставил ставки. А потом увидел, что они там всякие розыгрыши устраивают. Смотрю, хочешь автомобиль — «Шайба. Тачка. OLIMPBET» — и ставишь не менее 500 рублей на любую игру, после чего тебе дают купоны, и потом они участвуют в розыгрыше. Я принял участие. Поставил на магнитогорский «Металлург», что он победит тольяттинскую «Ладу». И он победил, а моя ставка выиграла. Приехал домой с работы. И тут звонят мне. Приятный женский голос говорит: «Такой-то, такой-то?» Я говорю: «Да-да». «Вы участвуете в розыгрыше?» Я говорю: «Да, участвую». «Ну, я вас поздравляю, — вот так спокойно говорит. — Поздравляю, вы выиграли автомобиль». Я говорю: «Вы не шутите?» Она: «Нет, не шучу, вы выиграли». Я побежал к супруге и начал кричать, что мы выиграли автомобиль. Она сидит, глаза вытаращила и смотрит на меня, не верит.
— Что такое счастье?
— Счастье? Счастье находится у ног матери.
— Маме сказал про победу?
— Пока нет. А то она боится летать, боится и когда я лечу на самолете. Я потом уже приеду и расскажу.
— Как думаешь отреагирует?
— Она скажет: «Ой, ерундой какой-то занимаешься!»
OLIMPBET
Кстати, OLIMPBET стал первой компанией в индустрии, проводящей розыгрыш с таким крупным призовым фондом — более 50 миллионов рублей. В рамках акции разыграны восемь автомобилей: семь премиальных кроссоверов Exeed RX и эксклюзивный бизнес-седан Lada Aura.
Кроссовер Exeed RX больше двух недель находится около «Платинум Арены», чтобы хабаровчане смогли воочию увидеть суперприз.
Машина стала настоящим центром притяжения болельщиков перед матчами. На фоне автомобиля фотографировались сотни любителей хоккея и размещали их в социальных сетях.
Хоккей.
Однако в день матча «Амур» — «Салават Юлаев» витрина опустела. Автомобиль отправили специальным грузом из Хабаровска в Красноярск.
Осталось добавить, что матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» завершился победой гостей из Уфы со счетом 2:1 в овертайме.
Дело житейское. Кто-то проигрывает, а кто-то одерживает победу! Главное, чтобы хоккей был красивый!
Реклама: ООО «БК „ОЛИМП“
ИНН 7726705980
возрастное ограничение — 18+
erid: 2W5zFHow7Hz