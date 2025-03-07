Объявлен первый победитель масштабного хоккейного розыгрыша в Хабаровске

— У меня было скачано приложение в смартфоне OLIMPBET. Я периодически ставил ставки. А потом увидел, что они там всякие розыгрыши устраивают. Смотрю, хочешь автомобиль — «Шайба. Тачка. OLIMPBET» — и ставишь не менее 500 рублей на любую игру, после чего тебе дают купоны, и потом они участвуют в розыгрыше. Я принял участие. Поставил на магнитогорский «Металлург», что он победит тольяттинскую «Ладу». И он победил, а моя ставка выиграла. Приехал домой с работы. И тут звонят мне. Приятный женский голос говорит: «Такой-то, такой-то?» Я говорю: «Да-да». «Вы участвуете в розыгрыше?» Я говорю: «Да, участвую». «Ну, я вас поздравляю, — вот так спокойно говорит. — Поздравляю, вы выиграли автомобиль». Я говорю: «Вы не шутите?» Она: «Нет, не шучу, вы выиграли». Я побежал к супруге и начал кричать, что мы выиграли автомобиль. Она сидит, глаза вытаращила и смотрит на меня, не верит.