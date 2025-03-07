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Posted 7 марта, 06:54

Published 7 марта, 06:54

Modified 7 марта, 07:16

Updated 7 марта, 07:16

Стали известны цены на прямые авиарейсы Красноярск — Вьетнам. Вы удивитесь

Стали известны цены на прямые авиарейсы Красноярск — Вьетнам. Вы удивитесь

7 марта 2025, 06:54
Фото: vk.com/azurair.
В продаже появились билеты на чартеры из Красноярска в Нячанг, Вьетнам.

Чартерные рейсы с 21 марта запускает авиакомпания AZUR air. Пока полеты запланированы на март — 21 и 28, апрель — 2, 9, 16, 22 и 29 и май — 6, 12, 19 и 25.

Если полететь в Нячанг 2 апреля и вернуться 9 апреля, то авиабилеты будут стоить 191 631 рубль. Билеты на поездку с 28 марта по 9 апреля обойдутся в 117 632 рубля. Багаж включен в эту стоимость.

Фото: www.aviasales.ru

При этом, как ранее рассказала руководитель турфирмы «Лечу куда хочу» Мария Тарареева, цены на тур начинаются от 90-150 тысяч рублей — туда включен перелет туда-обратно, проживание, завтраки, трансфер, страховка.

Еще из Красноярска во Вьетнам можно добраться с двумя и более пересадками разными авиакомпаниями. Стоимость билетов туда-обратно начинается от 62 тысяч рублей.

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