Стали известны цены на прямые авиарейсы Красноярск — Вьетнам. Вы удивитесь

Posted 7 марта, 06:54
Published 7 марта, 06:54
Modified 7 марта, 07:16
Updated 7 марта, 07:16
Чартерные рейсы с 21 марта запускает авиакомпания AZUR air. Пока полеты запланированы на март — 21 и 28, апрель — 2, 9, 16, 22 и 29 и май — 6, 12, 19 и 25.
Если полететь в Нячанг 2 апреля и вернуться 9 апреля, то авиабилеты будут стоить 191 631 рубль. Билеты на поездку с 28 марта по 9 апреля обойдутся в 117 632 рубля. Багаж включен в эту стоимость.
При этом, как ранее рассказала руководитель турфирмы «Лечу куда хочу» Мария Тарареева, цены на тур начинаются от 90-150 тысяч рублей — туда включен перелет туда-обратно, проживание, завтраки, трансфер, страховка.
Еще из Красноярска во Вьетнам можно добраться с двумя и более пересадками разными авиакомпаниями. Стоимость билетов туда-обратно начинается от 62 тысяч рублей.