Стали известны цены на прямые авиарейсы Красноярск — Вьетнам. Вы удивитесь

Если полететь в Нячанг 2 апреля и вернуться 9 апреля, то авиабилеты будут стоить 191 631 рубль. Билеты на поездку с 28 марта по 9 апреля обойдутся в 117 632 рубля. Багаж включен в эту стоимость.